Voormalige stafchef van premier gaat vrijuit in moordzaak op Maltese onderzoeksjournaliste

Keith Schembrin de voormalige rechterhand van de Maltese premier, is donderdag vrijgelaten zonder aanklacht. Hij werd verdacht van betrokkenheid bij de moord op de Maltese onderzoeksjournaliste Daphne Caruana Galizia.

Verschillende media meldden donderdagavond dat de ministers van de Maltese regering voor een spoedzitting bijeenkwamen. Op de agenda stond het gerechtelijk onderzoek naar de moord op onderzoeksjournaliste Daphne Caruana Galizia en het gedwongen ontslag van Keith Schembrin en twee ministers als gevolg daarvan.

Geld ontvangen

Keith Schembri, de kabinetschef van premier Joseph Muscat, nam maandag noodgedwongen ontslag. Dinsdag volgde zijn arrestatie. Schembri werd ervan verdacht geld te hebben gekregen van een zakenman die vermoedelijk achter de moord op Caruana zat. De man werd op 20 november door de kustwacht onderschept, terwijl hij met zijn jacht Malta wou verlaten.

Na het aftreden van Schembri besloten ook twee ministers hun ambt neer te leggen. Minister van Toerisme Konrad Mizzi maakte dinsdag zelf bekend dat hij aftrad, terwijl minister van Economie Chris Cardona liet meedelen dat hij zichzelf geschorst had voor de duur van het gerechtelijke onderzoek. Alle drie ontkenden ze elke betrokkenheid bij de zaak.

Afgelopen nacht volgde dan het bericht van de politie dat Keith Schembrin zonder aanklacht werd vrijgelaten.

Autobom

Daphne Caruana Galizia kwam op 16 oktober 2017 om het leven, toen haar auto bij haar huis in Bidnija werd opgeblazen. De 53-jarige journaliste en blogster stond mee aan de wieg van de Panama. Ze was op dat moment vergevorderd met haar onderzoek naar zwendel met ‘gouden visa’ en corruptie door hoge piefen, daarbij vielen de namen van niemand minder dan premier Joseph Muscat en zijn vrouw.

Drie mannen werden intussen aangeklaagd. Zij zouden de springstof hebben vervaardigd en tot ontploffing gebracht. Wie hen daartoe de opdracht gaf, blijft onduidelijk.

Europese missie

De moord op Caruana in 2017 joeg destijds een schokgolf door het Europese medialand. Tientallen journalisten van over heel Europa bundelden de krachten in ‘The Daphne Project’, om haar journalistieke erfenis veilig te stellen.

Naar aanleiding van de gebeurtenissen van de voorbije week besliste de Conferentie van voorzitters van het Europees Parlement donderdag om een missie naar Malta sturen. Die moet nagaan of de rechtsstaat er wel wordt gerespecteerd.