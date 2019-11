Michel Preud’homme beseft dat het moeilijk wordt voor Standard: “Net als vorig jaar kunnen tien punten niet voldoende zijn”

Michel Preud’homme weet dat het na het 1-1-gelijkspel in Guimaraes moeilijk wordt voor Standard om te overwinteren. “Net als vorig jaar kunnen tien punten niet voldoende zijn voor de kwalificatie.”

“Als je de resultaten van Guimaraes in eigen huis bekijkt, is dit resultaat op zich niet slecht”, begon Preud’homme zijn analyse. “We hadden uiteraard op meer gehoopt en hadden misschien een tweede keer kunnen scoren, maar beide keepers hebben goed werk verricht. De staat van het terrein was niet best en je zit daarbovenop met weersomstandigheden die het voor de spelers lastig maken.”

“Het resultaat in de andere match was onverwacht, maar het is de realiteit”, zei de Luikse T1 over de winst van Frankfurt tegen Arsenal. “We komen in een situatie die veel minder positief is dan voor de match. We kunnen tien punten pakken zonder ons te kwalificeren, net als vorig jaar. Daardoor moeten we hopen dat Vitoria het werk doet in Frankfurt”, zei MPH.

Zo blijft Standard al lang wachten op een nieuwe Europese uitzege. “We hadden in Duitsland kunnen gelijkspelen, hier hadden we meer kunnen pakken. We kunnen boven onszelf uitstijgen, hetgeen je op dit toneel altijd moet doen als je iets wilt bereiken.”