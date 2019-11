Naams opsporingsonderzoek tegen ‘fikser’ van Reynders

Het parket van Namen heeft een opsporingsonderzoek geopend tegen Jean-Claude Fontinoy, de voorzitter van de raad van bestuur van de NMBS en absolute vertrouweling van eurcommissaris Didier Reynders (MR). Het dossier heeft evenwel niets met de NMBS te maken, noch met Reynders.

Fontinoy is in het vizier gekomen van het gerecht, zo bevestigt procureur Vincent Macq aan Le Soir, na een anonieme klacht over smeergeld aan de vzw ‘Les plus beaux villages de Wallonie’, waarvan de 74-jarige fikser ondervoorzitter is. Apache berichtte eind september over het bestaan van de klacht, het tijdschrift Médor spitte de zaak gisteren verder uit. De bedragen zouden nooit hoger geweest zijn dan 25.000 euro. Le Soir kon de rekeningen van de vzw inkijken, en stelde vast dat er de voorbije jaren betalingen van ‘privésponsors’ zijn ingeschreven, tussen 16.000 en 73.000 euro.

Het parket onderzoekt de rekeningen, maar ook het persoonlijk patrimonium van Fontinoy. Samen met zijn echtgenote bezit de zeventiger een immobiliënpark dat gezien mag worden. Aan Le Soir zegt Jean-Claude Fontinoy van niets te weten, geen commentaar te willen geven en elke vastgoedaankoop te kunnen verantwoorden.