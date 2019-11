Zwangere Guy leidt de MIA-dans

Zwangere Guy komt als favoriet naar voor bij de nominaties voor de Vlaamse muziekprijzen. Ook Brihang en Balthazar mogen hoop koesteren.

Zwangere Guy kan maar beter een grote rugzak meebrengen naar de uitreiking van de MIA’s. De Brusselse rapper maakt op 6 februari kans op maar liefst ­zeven prijzen: hij werd genomineerd in de categorieën ‘Auteur/componist’, ‘Nederlandstalig’, ‘Live act’, ‘Solo man’, ‘Videoclip’, ‘Urban’ en ‘Album’, met dank aan zijn album Wie is Guy.

In die laatste categorie krijgt hij concurrentie van twee andere slokoppen. Brihangs Casco leverde de rapper uit Knokke nog vijf nominaties op, net als Balthazars Fever – de band rond Maarten Devoldere en Jinte Deprez hoopt op zijn vierde opeenvolgende MIA-winst in die categorie. Lost Frequencies’ Alive and feeling fine maakt het rijtje compleet.

De MIA-nominaties werden bijeen gestemd door de Vlaamse muziekprofessionals van de radio, televisie en geschreven pers. In ­totaal werden 39 groepen of artiesten genomineerd in achttien categorieën. Een daarvan is gloednieuw: ‘Producer’. Daar duiken Alex Callier (Hooverphonic), Jasper Maekelberg (Faces on tv), ­Jeroen Swinnen (o.a. Liefde voor muziek) en de onlangs voor een Grammy genomineerde broers Dewaele (Soulwax) op.

Opvallend: net als bij de andere ‘achter de schermen’-categorieën ‘Auteur/componist’ en ‘Muzikant’ werden daar geen vrouwen genomineerd. Ook de categorieën dance, Nederlandstalig en urban blijven vrouwloos. Charlotte Adigéry en Angèle werden wel genomineerd voor respectievelijk drie en vijf prijzen.

Met Brihang en Zwangere Guy als voortrekkers worden de MIA’s vooral veelbelovend voor hiphopartiesten: ook Blackwave (2), ­Roméo Elvis (2), Tourist Lemc (2) kaapten nominaties weg. Met Clouseau, Niels Destadsbader, ­Dana Winner, Willy Sommers en Het Zesde Metaal gaat bovendien meer dan een derde van de nominaties naar artiesten die in de moedertaal zingen.

Stemmen kan tot en met 8/12 via www.mias.be.