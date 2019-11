CD&V: ‘Duidelijke afspraken maken over abortus en euthanasie in regeerakkoord’

Als CD&V in een paars-groen verhaal stapt, moeten er duidelijke afspraken over ethische dossiers in het regeerakkoord staan. Dat heeft Els Van Hoof, CD&V-parlementslid gezegd in Terzake.

Dat CD&V en N-VA zich ergeren aan de liberale profileringsdrang in ethische dossiers over abortus en euthanasie is bekend. Toch stemden de paars-groene, aangevuld met Défi en PVDA partijen dinsdag voor een versoepeling van abortus tot 18 weken na de bevruchting. De verplichte bedenktijd wordt ingekort van zes dagen naar 48 uur. Abortus wordt uit het strafrecht gehaald. CD&V, N-VA en Vlaams Belang vroegen een tweede lezing, zodat de commissie de tekst pas over enkele weken volledig kan goedkeuren.

Tegelijk praat informateur Paul Magnette over de vorming van een nieuwe federale regering, ook met CD&V. Zijn informateursnota, die deze week uitlekte, wijzen naar paars-groen. Daarin zou ook plaats zijn voor CD&V. Maar dat kan voor de partij niet zonder ethische afspraken.

‘Het ethisch verhaal is voor ons een moeilijk gegeven’, zei Els Van Hoof in de gangen van de Kamer voor de camera van de VRT. ‘Als we aan regeringsonderhandelingen beginnen, moeten we duidelijke afspraken maken in het regeerakkoord. Niet in atomaschriften, duidelijk in het regeerakkoord.’ Tijdens de regering-Michel was er een gentlemen’s agreement dat bij ethische kwesties geen wisselmeerderheid zou toegestaan worden. Maar door de lange regeringsvorming, en het nieuw geïnstalleerde parlement, is er weer een opening.

Eerder had kandidaat-voorzitter Joachim Coens al gewezen op een probleem voor CD&V. ‘Het parlement moet nu niet zo rap mogelijk dingen doen, om ons dan morgen te vragen een regering te vormen’, zei Coens. ‘Men moet rekening houden met CD&V in dit dossier.’