Gent pakt felbevochten punt in Saint-Étienne en is zeker van Europese overwintering

Vijf matchen gespeeld, niet verloren, negen goals gemaakt, een doelpuntensaldo van +3 en eind november al verzekerd van overwinteren in Europa. Wat maakt het uit dat AA Gent donderdagavond een non-match speelde op bezoek bij Saint-Étienne, de kwalificatie is binnen na een 0-0-gelijkspel.

Dank u, AA Gent. Een Belgische club die zich nog voor alle wedstrijden gespeeld zijn, kwalificeert voor de volgende ronde is speciaal. Niet ongezien, maar wel speciaal. Dat moet je even durven savoureren. Het compenseert ook mooi met de vele Zlatan-standbeeldverhalen.

De Buffalo’s hebben na vijf matchen geen enkele keer verloren, wonnen twee van hun matchen en zijn de grootste kandidaat op groepswinst en een beschermd statuut als reekshoofd. Vaak speelden ze goed, uit Wolfsburg vertrok men zelfs met een post-heroïsch gevoel na de 1-3-zege en – buiten de recente wissel op de linksachter: in kwam Milad Mohammadi, uit ging Nana Asare – deed trainer Jess Thorup het steeds met dezelfde basisploeg. Beetje jammer daarom dat de Buffalo’s zichzelf in hun match van de kwalificatie niet de nodige grandeur schonken. AA Gent speelde een redelijke non-match op bezoek bij Saint-Étienne, door de vele blessures zelf niet echt machtig tot het brengen van kansenrijk voetbal. Hier en daar was het wel bibberen – een losse knal van Denis Bouanga viel voor rust op de lat, na de pauze had hij een poging die net voorlangs ging in huis – en was het een meevaller dat de videoref slechts offline getest werd in het stadion – Elisha Owusu had anders een gele kaart in een rood karton omgetoverd zien kunnen worden - verder was het veeleer wat gezapig.

Pas op, Saint-Étienne verdiende te winnen. En zeker na de rode kaart van Michael Ngadeu werd er nog wat ongemakkelijk op de stoeltjes geschoven - verliezen wou je toch ook weer niet doen. Gent speelde daarbij zoals je vooraf gedacht had: als een ploeg die niet hoefde te winnen. Niet de favoriete speelstijl in de ogen van de vele meegereisde fans, maar zie het als een luxe dat je dat in dit stadium al kon permitteren. Dat bibbergeld op het einde - met veel wilde schoten van de thuisploeg - kon er dan wel nog bij.

Nu nog groepswinst

De conclusie is dus: matig gespeeld, fantastisch resultaat. Op 12 december ontvangt AA Gent FC Oleksandria om dat resultaat nog wat fantastischer te maken. Winnen tegen de Oekraïners of Wolfsburg niet zien winnen tegen Saint-Étienne en de Ghelamco Arena wordt voortaan bevolkt door groepswinnaars, groepswinnaars die nu ook officieel volgens de UEFA-telling de beste Belgische club van de afgelopen vijf jaar zijn. Knap.