Door lage inflatie kunnen arbeiders in petroleumsector loon verliezen

De lage inflatie betekent voor sommige sectoren dat de lonen heel lichtjes dalen. Kúnnen dalen, want werkgevers passen de lonen niet snel naar beneden aan.

De inflatie in november zakte naar 0,39 procent: het laagste peil in vier jaar. De inflatie is al acht maanden op rij aan het dalen. In september bedroeg het inflatiecijfer 0,8 procent, in oktober 0,48 procent. Als gevolg is ook het viermaandelijks gemiddeld indexcijfer, dat wordt gebruikt voor de indexering van veel lonen, laag.

Die lage inflatie betekent voor een aantal sectoren zelfs een negatieve indexering. Normaal evolueren onze lonen mee omhoog met de stijging van de levensduurte, maar bij negatieve of lage inflatie kan dat mechanisme in sommige sectoren ook in omgekeerde richting werken. En dalen de lonen dus.

Dat blijkt uit berekeningen van hr-dienstverlener SD Worx.

Twee sectoren worden hierbij getroffen: de arbeiders in de petroleumnijverheid en -handel, en de arbeiders en bedienden in de gas- en elektriciteitsbedrijven. Hun lonen worden niet jaarlijks, maar maandelijks aangepast. Dat gebeurt dan niet op basis van de normale indexcijfers (die op jaarbasis berekend worden), maar op basis van een ingewikkelde formule op basis van viermaandelijkse gemiddelden. Omdat die voortschrijdende gemiddelden op korte termijn lager kunnen liggen dan in de voorgaande periode, kan dat leiden tot een loonsverlaging in plaats van verhoging. Het komt natuurlijk slechts heel zelden voor.

En daarom kunnen de lonen in deze sectoren zakken: met 0,0187 procent om precies te zijn.

De werkgevers zijn evenwel niet verplicht om de negatieve index toe te passen. ‘Sommige werkgevers passen de negatieve indexering niet toe, omdat het uit human resources-standpunt niet erg verstandig is. Ook al is de daling miniem, symbolisch is het belangrijk. Loon dat daalt, stuit immers op heel wat weerstand’, klinkt het bij SD Worx.