Goed doel distantieert zich van actie Vlaams Belang voor Warmste Week

Het Vlaams Belang verkoopt ‘Vlaamse identiteitskaarten’ ten voordele van de Warmste Week. De opbrengst gaat naar de vzw ‘Boven De Wolken’, maar die distantieert zich van de actie. ‘Wij zijn er voor alle ouders. We hebben geen politieke kleur en wensen dat ook zo te houden.’

Foto’s van de ‘Vlaamse identiteitskaarten’ van Vlaams Belang doen al sinds donderdagochtend de ronde, onder meer op Twitter. Alle Brusselse, Vlaamse en Nederlandstalige leden van het federale parlement kregen donderdag een brief met zo’n symbolische identiteitskaart opgestuurd.

‘Tijdens De Warmste Week laat Vlaanderen zich van zijn beste kant zien. Deze breed gedragen en hartverwarmende solidariteit maakt deel uit van onze Vlaamse identiteit’, staat te lezen in de begeleidende brief. ‘Vlaams Belang is van oordeel dat de beste manier om de kiezer het beleid te geven dat hij of zij wil, nog steeds een onafhankelijke Vlaamse staat is.’

De partij start een actie waarbij het grote publiek voor 5 euro een eigen Vlaamse identiteitskaart kan kopen. De opbrengst gaat naar de vzw ‘Boven De Wolken’, die kosteloos fotoreportages maakt van ouders met een overleden kindje.

Maar de organisatie distantieert zich van de actie. ‘Voor ons is het duidelijk dat wij er zijn voor iedereen die een baby verliest in België, ongeacht huidskleur, origine, geaardheid of politieke overtuiging’, klinkt het in een Facebookpost. ‘Boven De Wolken is er voor alle ouders. Wij hebben geen politieke kleur en wensen dat ook zo te houden.’

De organisatie is naar eigen zeggen een tijdje geleden opgebeld door iemand van Vlaams Belang met de boodschap dat de partij een actie zou organiseren ten voordele van de vzw. ‘We zijn iedereen dankbaar die ons wil steunen. Jammer genoeg ontdekken we nu dat dit niet zomaar een wafelbak of koekjesverkoop is en moeten we vaststellen dat onze naam gebruikt wordt om een politieke boodschap te brengen. We willen ons hier uitdrukkelijk van distantiëren.’