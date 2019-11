Mediahuis verkoopt deel Rondom en wil rest sluiten

Mediahuis verkoopt de rendabele kern van de huis-aan-huisbladen Rondom en is van plan de verlieslatende edities stop te zetten.

Uitgever Mediahuis verkoopt 13 edities van Rondom en Thema Media NV aan Primetime Communication Group. Het gaat om een overdracht van het handelsfonds van de meest rendabele Rondom-edities, onderdeel van Rondom Media nv. Het betreft 5 edities in de Wase regio en 8 in Vlaams-Brabant. Opmerkelijk is dat PrimeTime Communication vorig jaar nog Thema Media aan Mediahuis verkocht maar het nu terug koopt.

Primetime Communication Group is in handen van Wouter Van Melkebeek. De 11 medewerkers die voor die 13 edities van Rondom Media werken kunnen overstappen met behoud van hun loon- en arbeidsvoorwaarden.

Minder goed ziet het eruit voor de 32 andere werknemers die voor de 16 edities werken waarvan het de bedoeling is die stop te zetten. De intentie tot collectief ontslag betekent dat de procedure Renault wordt op gang getrokken.

Deze namiddag vond een bijzondere ondernemingsraad plaats bij Rondom Media. Rondom Media is actief in de markt van gratis huis-aan-huisbladen. Mediahuis werkt destijds in die markt actief via Passe-Partout. Het is er nooit in geslaagd in dit segment in Vlaanderen geld te verdienen. De jaarrekening van Rondom Media (dat een doorstart was van Passe-Partout) toont een overgedragen verlies van bijna 14 miljoen euro.