Golf mag voor het eerst (officieel) in korte broek

Golf spelen in korte broek, neen, dat mag niet in officiële competities. Maar nu komt er een uitzondering bij de (warme) Alfred Dunhill Championship in Zuid-Afrika.

Bij het golftornooi Alfred Dunhill Championship in Zuid-Afrika, dat vandaag begon, verwachten de weerkundigen temperaturen tot 40 graden. Daarop ontstond een fundamentele discussie in golfmiddens: 'spelen in korte broek: doen of niet doen?'.

David Williams, de tornooidirecteur, hakte de knoop door in het voordeel van de korte broek. 'Tijdens het tornooi gaat het steeds warme worden. Dat is niet comfortabel voor de spelers en het kan hun gezondheid schaden. Zeker met een lange broek aan. We kregen de vraag van verschillende spelers om de richtlijnen over de kledij aan te passen.'

For the first time in European Tour history, players will be allowed to wear shorts on tournament days.#DunhillChamps pic.twitter.com/VzIrGUbatT — The European Tour (@EuropeanTour) November 27, 2019

In de golfsport is spelen in korte broek al toegelaten tijdens trainingsronden op de Europese Tour en de Amerikaanse PGA Tour en op pro-am toernooien (tussen teams). Maar niet bij echte toernooien.

Vraag is nu of het bij een eenmalige uitzondering gaat blijven in Zuid-Afrika.

Topspeler Ernie Els is alvast enthousiast: 'Het is een kwestie van gezond verstand. Als het zo heet wordt, is dit een juiste beslissing. Dit kan een game-changer worden voor onze sport.'

Eerder had ook Tiger Woods gezegd: 'In korte broek? I would love it.' En Rory Mcllroy (de nummer twee in de sport): 'Het is veel comfortabeler. Ik denk niet dat er iets mis is als professionele spelers de onderste helft van hun benen laten zien.'