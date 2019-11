Vrouw geeft borstvoeding in geparkeerde wagen: agent dreigt met boete voor openbare zedenschennis

Een agent van de federale wegpolitie heeft een vrouw verboden om borstvoeding te geven in haar geparkeerde wagen. Hij vond dat ‘openbare zedenschennis’. Zijn uitbarsting werd gefilmd en de politie zelf is nu een tuchtonderzoek naar de man gestart. ‘Voor velen is het aanstootgevend, maar vrouwen zouden overal borstvoeding moeten kunnen geven’, vertelt lactatiekundige Serena Debonnet.

De politie is een tuchtonderzoek gestart naar één van haar eigen mensen. Die zou een vrouw die borstvoeding aan het geven was in haar wagen verplicht hebben om te stoppen en verder te rijden. De agent in kwestie sprak van ‘openbare zedenschennis’ en dreigde ermee een proces-verbaal op te stellen. ‘Wij nemen dit zeer serieus’, zegt de woordvoerder van de federale politie. ‘Hier was geen sprake van openbare zedenschennis. Integendeel, het ging om een van de meest natuurlijke zaken ter wereld.’

Huilende en dorstige baby

Het voorval dateert van 23 augustus dit jaar. Nefera Mavambu, een 30-jarige moeder uit Sint-Kruis (Brugge), was toen op weg naar het festival Bomboclat in Zeebrugge. Haar zoontje was twee maanden oud en had dorst. ‘Het was 27 graden en hij schreeuwde de longen uit zijn lijfje’, zegt Nefera. ‘Ik kreeg stress en besloot om me langs de kant van de weg te parkeren en hem borstvoeding te geven.’

Niet veel later kwam een motard van de federale wegpolitie naast de wagen staan. Nefera liet haar raam naar beneden en vreesde – hoewel ze correct geparkeerd stond – voor een parkeerboete. ‘Tot mijn grote verbazing sprak hij me nors aan. Dat doen we hier niet, hé, klonk het. Ik geloofde mijn oren niet. Volgens hem was wat ik aan het doen was openbare zedenschennis. En dat terwijl ik gewoon mijn zoontje borstvoeding aan het geven was in mijn auto. In mijn eigen veilige auto, waar ik het al zo vaak deed en nog vaak zal doen’, vertelt Nefera.

De jonge moeder probeerde uit te leggen dat haar zoontje dorst had en ze het gehuil niet langer kon verdragen. Maar daar had de agent geen oren naar. Hij dreigde met een proces-verbaal als ze niet zou ophouden. Verbouwereerd stopte Nefera de borstvoeding en reed ze door. ‘Ik was echt enorm kwaad. Gefrustreerd. Ik heb die avond tegen iedereen die het horen wilde geventileerd.’

Klacht ingediend

Maar zelfs na het weekend bleef het voorval door Nefera’s hoofd spoken. Ze besloot dan ook een klacht in te dienen bij de politie. Gesterkt door een filmpje. ‘Mijn passagier zat achteraan in de auto en voelde meteen aan de toon van die agent dat het niet goed zat. Zij is daarom beginnen te filmen. En daar ben ik haar enorm dankbaar voor. Ze heeft een groot deel van dat gesprek vastgelegd en dat filmpje heb ik aan de politie bezorgd. Ik heb er bewust voor gekozen om het niet te verspreiden, want ik wil niet haatdragend zijn. Maar het heeft er wel voor gezorgd dat mijn klacht ernstig werd genomen.’

Over de precieze stand van het onderzoek wil de politie zelf niets kwijt. ‘Maar er is een tuchtonderzoek bezig op basis van de klacht’, klinkt het. ‘Of de agent in kwestie al gehoord is? Dat kan ik niet zeggen. Maar als blijkt dat dit inderdaad effectief zo gebeurd is, dan is dat zeer betreurenswaardig. Want laat ons duidelijk zijn: borstvoeding geven in je wagen is geen openbare zedenschennis. De agent riskeert dan ook een tuchtsanctie als het onderzoek aantoont dat hij die vrouw wel zo heeft behandeld.’

Excuses

Nefera zelf is tevreden dat de politie haar klacht serieus neemt. Al had ze wel wat meer feedback verwacht. ‘Ik heb er sindsdien eigenlijk niets meer van gehoord. Al voelde ik wel dat ze het zelf ook schandalig vonden. Welke straf ik voor die man zou willen? Daar kan ik niet zo goed op antwoorden. Eigenlijk zou ik al tevreden zijn met persoonlijke excuses. En een begin van schuldinzicht. Want dat lijkt me nu toch het voornaamste.’