Ex-gevangene ranselt partner af en doodt haar

In Namen heeft een man zijn vriendin of ex-vriendin - dat is nog niet duidelijk - zodanig hard geslagen dat ze stierf. Opmerkelijk: de dader werd al verschillende keren vrijgelaten onder voorwaarden die hij telkens opnieuw schond.

De tragedie vond afgelopen nacht plaats in Assesse, een kleine gemeente in de provincie Namen. Veel details zijn nog niet bekendgemaakt, maar volgens het parket is het slachtoffer overleden door de vele slagen van haar (ex-)partner. Een man met wie ze al verschillende keren in conflict was gekomen.

De verdachte zou donderdagochtend omstreeks vijf uur zelf de hulpdiensten verwittigd hebben. Bij aankomst in het huis van de man, dat hij deelt met zijn moeder, kwam alle hulp te laat. Het slachtoffer bleek al overleden aan haar verwondingen.

Niet eerste keer

De man heeft absoluut geen smetteloos verleden. Hij kwam reeds verschillende keren in aanraking met het gerecht voor gelijkaardige feiten. Zo zat hij in september 2018 al eens een maand in hechtenis. Na nieuwe feiten gepleegd te hebben, werd hij in april 2019 vrijgelaten onder voorwaarden. Omdat hij die niet respecteerde, werd hij terug naar de cel gestuurd. Eind mei werd hij opnieuw vrijgelaten, en opnieuw schond de man - amper enkele dagen later - zijn opgelegde voorwaarden. Op 12 juni werd de verdachte opnieuw onder aanhoudingsmandaat geplaatst, op 18 september wordt hij veroordeeld tot een celstraf van twintig maanden. Sinds 3 oktober loopt hij opnieuw rond als een vrij man, nog geen twee maanden later doodt hij zijn partner.

Volgens het parket moet rekening worden gehouden met een agressieve context en speelt ook alcoholmisbruik een grote rol bij de laatste feiten. Hoe dan ook rijst de vraag: viel dit drama, na het telkens opnieuw schenden van opgelegde voorwaarden, te vermijden?

Stop ­Feminicide

De actiegroep Stop ­Feminicide telt dit jaar in België al 20 vrouwen die door hun (ex-)man vermoord zijn. Vorig jaar waren het er 37, het jaar daarvoor 40. De tellingen zijn volgens waarnemers nog een onderschatting: veel slachtoffers van dodelijk partnergeweld belanden in de statistieken als ‘moord’ of als ‘verkeersongeval’.

In centrum Brussel zijn vorig weekend 10.000 mensen op straat gekomen tegen seksisme en geweld tegen vrouwen. De namen van de vrouwen die dit jaar in ons land zijn vermoord werden afgeroepen, gevolgd door een minuut stilte en een kreet van woede.