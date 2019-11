Topspeelster Emma Meesseman over olympische loting: “Dit is de meest onvoorspelbare groep”

Canada (FIBA 4), Japan (FIBA 10) en Zweden (FIBA 22) zijn de tegenstanders van de Belgian Cats (FIBA 9) in hun olympische kwalificatiegroep, zo bleek woensdag na de loting in het Zwitserse Mies. Emma Meesseman is vol vertrouwen, al is ze wel van oordeel dat België in de meest onvoorspelbare poule is terechtgekomen.

De Belgische basketvrouwen hebben tussen 6 en 9 februari het thuisvoordeel in de Versluys Dôme in Oostende. Japan is als organisator van de Olympische Spelen logischerwijs al geplaatst en dus vechten de overgebleven drie landen voor de resterende twee tickets.

“We kunnen alles winnen, maar evengoed verliezen we alles”, stelt de 26-jarige Meesseman, MVP van de voorbije WNBA-finale voor kampioen Washington Mystics. “Gelukkig spelen we thuis. Ik hoop dat dat een groot voordeel kan zijn.”

België eindigde op het voorbije EK op de vijfde plaats, voldoende om een olympisch kwalificatietoernooi te mogen afwerken. Twee weken geleden kwamen de Belgian Cats opnieuw samen voor de eerste twee kwalificatiewedstrijden voor het EK van 2021. Ze klopten Oekraïne in Charleroi en Finland in Helsinki.

“Ondanks weinig tijd en weinig trainingen hebben we twee goede matchen gespeeld”, vervolgt de center, die momenteel aantreedt voor het Russische Ekaterinburg. “Ik ben met een heel goed gevoel naar Rusland teruggekeerd en ben vol ongeduld om in februari opnieuw samen te komen.”

België opent op 6 februari tegen Canada. Twee dagen later staat een duel met Japan op het programma, gevolgd door de confrontatie met Zweden op 9 februari.

Antonia Delaere: “Gehoopt op één relatief makkelijke tegenstander”

“Ik had gehoopt op één relatief makkelijke tegenstander, maar die is er dus niet bij”, reageert Antonia Delaere (Nantes). “Alle mogelijkheden liggen open in onze poule en we zullen moeten knokken tot het bittere einde. We zijn er evenwel klaar voor en we willen naar die Spelen. Dat is onze grote droom en we gaan die met de steun van de vele fans in Oostende dan ook invullen.” (belga)