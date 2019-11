Belgische vrouwelijke achtervolgingsploeg klokt derde tijd in kwalificaties wereldbeker Hong Kong

De Belgische vrouwenachtervolgingsploeg heeft donderdag op de openingsdag van de wereldbekermanche baanwielrennen in Hongkong de derde tijd geklokt in de kwalificaties.

Jolien D’hoore, Lotte Kopecky, Shari Bossuyt en Gilke Croket deden 4’27”195 over de 4.000 meter. In de volgende ronde moeten ze vrijdag aan de bak tegen Italië. De Belgische vrouwenploeg verbeterde begin deze maand nog het eigen nationale record met een tijd van 4.21.097.

Bij de mannen kwam er geen Belgische achtervolgingsploeg aan de start. De wereldbekerwedstrijd in Hongkong is na Minsk en Glasgow de derde van zes manches en vindt plaats van donderdag tot en met zondag. In totaal komen er acht Belgen in actie. (belga)