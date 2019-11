Ook JEP vindt campagnevideo over kindermisbruik van Child Focus te choquerend

De reclamewaakhond Jury voor Eerlijke Praktijken (JEP) vraagt Child Focus om de omstreden video tegen kindermisbruik niet meer te verspreiden.

Child Focus lanceerde vorige week, naar aanleiding van de Europese Dag van de Bescherming van Kinderen tegen Seksueel Misbruik, een opvallende campagne tegen kinderporno. Door bestaande beelden die via het meldpunt binnenkwamen expliciet te laten naspelen door volwassenen, wilde het centrum een schokeffect creëren om iedereen - beleidsmakers en publiek - wakker te schudden en misvattingen op dit vlak uit de wereld te helpen.

Er kwam kritiek op de campagne. Een vereniging van incest- en misbruikslachtoffers trok naar de reclamewaakhond JEP. Op de site van de JEP staat nu te lezen dat ‘de jury van mening is dat de beelden te expliciet en te choquerend zijn’.

Voorts staat er: ‘In weerwil van de waarschuwing die op de website verschijnt voor de video, is de jury van mening dat personen, niet het minst de slachtoffers van seksueel misbruik, die deze bekijken niet voorbereid zijn om datgene waarover het in werkelijkheid gaat, te aanschouwen.’

Om te concluderen dat: ‘Het evenwicht is verbroken tussen de schade die door deze te expliciete en te choquerende beelden kan worden aangericht, en de wil om een campagne op te zetten die tot meer tastbare resultaten zou leiden dan in het verleden het geval was.’

Vorige zondag had Child Focus zich al verontschuldigd voor het effect dat zijn campagne rond kindermisbruik bij slachtoffers teweeg heeft gebracht. ‘Wellicht hebben we het leed onderschat dat we slachtoffers hebben berokkend’, verklaarde directeur van Child Focus Heidi De Pauw in De Zevende Dag.

Child Focus besliste eerder al om de campagnevideo offline te halen. De vraag van de reclamewaakhond om de video niet meer te verspreiden, is dus enigszins mosterd na de maaltijd.