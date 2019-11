UEFA-voorzitter heeft er (na gesprek met Poetin) alle vertrouwen in dat EK in Rusland gewoon zal doorgaan

UEFA-voorzitter Aleksander Ceferin heeft er alle vertrouwen in dat Sint-Petersburg komend jaar zijn vier EK-wedstrijden op een erg hoog niveau zal organiseren, zo verklaarde hij woensdag na een onderhoud met de Russische president Vladimir Poetin aan nieuwsagentschap TASS.

Ceferin haalde daarbij ook de vlekkeloze organisatie van het WK van vorig jaar aan. Op het EK worden er drie groepswedstrijden en een kwartfinale in Sint-Petersburg gespeeld. In twee van de drie groepswedstrijden zullen de Rode Duivels er spelen, duels tegen het gastland en het nog te bepalen vierde land in groep B.

Eerder bevestigde het WADA al dat Rusland zich ondanks een mogelijke nieuwe dopingschorsing geen zorgen moet maken over de medeorganisatie van het EK van volgend jaar. “Het is geen mondiaal evenement en geen wereldkampioenschap”, legde een woordvoerder van het Wereldantidopingagentschap kort uit. Ook de finale van de Champions League in 2021 zou zo niet in het gedrang komen.

Poetin zelf benadrukte in een verklaring het sportieve aspect. “We zullen er alles aan doen om de fans en de spelers niet in de steek te laten”, aldus de Russische president. “Voor ons wordt het zeker een speciaal EK, want de eerste editie werd bijna zestig jaar geleden gewonnen door de Sovjet-Unie.”