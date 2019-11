De 'Phoenix Fire Department' demonstreert waarom je een diepgevroren kalkoen nooit mag frituren. In de video is te zien hoe twee brandweermannen het bevroren vlees in de friteuse vol kokende olie plaatsen en alles meteen ontvlamt. Op Thanksgiving Day, een nationale feestdag in de Verenigde Staten, zijn jaarlijks meer dan 1.000 soortgelijke incidenten. ‘Zorg dat de kalkoen volledig ontdooit is, doe de juiste hoeveelheid olie in de friteuse en frituur nooit binnenshuis’, aldus de brandweer.

Twee jaar terug waarschuwde ook de Amerikaanse overheid al voor de gevaren van het frituren van diepgevroren kalkoenen.