Vader gezin Ruinerwold verdacht van seksueel misbruik kinderen

De 67-jarige vader die is opgepakt in de zaak-Ruinerwold wordt ook verdacht van seksueel misbruik. Dat heeft het Nederlandse Openbaar Ministerie bekendgemaakt.

Gerrit Jan van D. zou twee van zijn drie oudste kinderen seksueel hebben misbruikt. Zij woonden niet in de boerderij toen het kluizenaarsgezin werd gevonden.

DNA-onderzoek bevestigt dat de verdachte de vader is van de zes kinderen die wel in de boerderij woonden. Ze hebben dezelfde moeder: een vrouw die in 2004 in Zwolle is overleden.

De vader wordt ook verdacht van witwassen, vrijheidsberoving en mishandeling van zijn negen kinderen. Er loopt daarnaast een onderzoek naar de 58-jarige huurder van de boerderij, Josef B..

Half oktober kwam de zaak aan het rollen nadat een 25-jarige zoon enkele keren was opgedoken in een dorpskroeg in Ruinerwold. Toen hij zijn verhaal deed aan de barman schakelde die de politie in.

De kinderen waren niet ingeschreven bij de gemeente. Dat is intussen wel gebeurd. Er zijn nog geboorteakten opgemaakt.