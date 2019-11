Teller NewB staat op 31,3 miljoen

Ook zonder verlenging van de kapitaaloperatie zou NewB zijn doelstelling gehaald hebben. De teller staat al op 31,3 miljoen euro opgehaald kapitaal: meer dan de beoogde 30 miljoen.

Tot voor kort rolden journalisten over elkaar om de doodsklok over NewB, de coöperatieve bank in oprichting, te luiden. Niemand geloofde dat het clubje achter NewB in staat zou zijn om 30 miljoen euro kapitaal op te halen. Maar afgelopen week kwam de fondsenwerving plotseling op gang. In die mate zelfs dat de veiligheidsklep die NewB nog snel had voorzien, de mogelijkheid langer geld op te halen, niet meer nodig blijkt.

Deze ochtend blijkt al 31,3 miljoen op de geblokkeerde rekening bij Belfius te staan. NewB maakt van de verlenging een opportuniteit om te proberen 35 miljoen binnen te halen. Dat betekent dat de buffer groter wordt om in de moeilijke opstartjaren toch nog voldoende kapitaalbuffers te houden. Banken moeten van de toezichthouder aan minimale kapitaalvereisten voldoen.

NewB is een start-up die een markt ziet in de positionering van een ethische, duurzame bank. Maar naast bankieren mikt het ook op inkomsten uit verzekeringen. De bank werkt met coöperatief kapitaal. NewB staat nu nog voor de uitdaging achtereenvolgens de Nationale Bank en aansluitend de ECB te overtuigen haar een banklicentie toe te kennen. Daarvoor is tijd tot 15 maart. De mate waarin veel particulieren intekenen op de kapitaalronde, is alvast één van de criteria die moet helpen in te schatten of NewB op een leefbaar klantenbestand zal kunnen rekenen.