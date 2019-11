De Duitse bondskanselier Angela Merkel hield woensdag een vurig betoog in het Duitse parlement voor de Navo. Volgens Merkel is Europa militair ‘te zwak’ om zich zonder Amerikaanse hulp te kunnen verdedigen. Ze haalde ook uit naar zij die vrijheid van meningsuiting misbruiken ‘om haat te zaaien’.

Merkels woorden waren ontegensprekelijk een reactie op recente uitspraken van de Franse president Emmanuel Macron, die onlangs twijfel had gezaaid over de toekomst van de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie (Navo) door te stellen dat zij ‘hersendood’ zou zijn.

‘Nog meer dan tijdens de Koude Oorlog is het nu in ons eigenste belang om de Navo te handhaven’, zei Merkel tegen de leden van het Duitse parlement. ‘Europa kan zich momenteel niet zelfstandig verdedigen. We zijn daarvoor erg afhankelijk van de Noord-Atlantische alliantie. We moeten ons voor de Navo inzetten en zelfs meer verantwoordelijkheden opnemen.’

Merkel benadrukte daarop de belofte dat Duitsland zijn militaire uitgaven tegen 2024 zou opvoeren naar 1,5 procent van het bruto binnenlands product. Een deel van dat extra budget wil de Duitse bondskanselier net naar de Navo laten vloeien. Merkel komt zo ook tegemoet aan kritiek van Trump, die de voorbije jaren meermaals heeft gezegd dat de Europese lidstaten te weinig bijdragen aan de militaire organisatie.

Haatdragende uitspraken

De Duitse bondskanselier had het in haar toespraak ook over de vrijheid van meningsuiting, die volgens haar door sommigen wordt misbruikt om haat te zaaien.

‘De vrijheid van meningsuiting blijft recht overeind in Duitsland’, zei ze daarover. ‘Iedereen die claimt dat dat niet het geval is, moet beseffen dat als je een bepaalde mening verkondigt, je tegengesproken kan worden. Maar er is wel een grens op die vrijheid van meningsuiting. Die grens begint waar haat wordt gezaaid, en waar de waardigheid van andere mensen wordt aangetast. Dit parlement moet en zal zich altijd kanten tegen haatdragende uitspraken. Zo niet, dan houden we op die vrije samenleving te zijn die we vandaag de dag zijn.’