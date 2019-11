Rechtszaak tegen Michelin: ‘Gids is geen eigendom van de chefs’

Het Tribunal de Grande Instance in Nanterre boog zich woensdag over de eis van de Franse sterrenchef Marc Veyrat om het inspectierapport van Michelin te mogen inkijken, nadat de restaurantgids hem zijn derde ster had afgenomen. ‘Oppassen dat de doos van Pandora niet wordt geopend.’

Dat zijn restaurant La Maison des Bois in Manigod, nabij het meer van Annecy, in de laatste editie van de Michelingids slechts twee in plaats van drie sterren heeft gekregen, viel chef-kok Marc Veyrat bijzonder zwaar. De 69-jarige Veyrat had pas het jaar voordien zijn drie sterren terugverdiend, na een jarenlange afwezigheid in de keuken door een ski-ongeval.

Veyrat had in het verleden ook al twee andere restaurants naar het maximum van drie sterren geleid. En ook de concurrerende culinaire gids GaultMillau gaf hem meerdere jaren op rij de absolute topscore.

Hij kon de beslissing van Michelin dan ook niet begrijpen, want volgens hem waren hij en zijn team ‘nog nooit zo goed geweest’, klonk het eind september, toen hij had aangekondigd gerechtelijke stappen te ondernemen tegen de organisatie.

Veyrat wil graag het evaluatierapport van de inspecteur inkijken, zodat hij beter kan begrijpen waar het fout ging. Want de chef-kok heeft zelf een vermoeden dat een misverstand rond kaas hem zijn kostbare derde ster heeft gekost. Hij wil in de toekomst ook niet meer worden opgenomen in de gids, en vraagt een symbolische euro als schadevergoeding.

‘We kunnen kritiek aanvaarden, maar we willen controleren of er criteria bestaan en of ze in dit geval correct werden toegepast’, stelde zijn advocaat Emmanuel Ravanas woensdag in het Tribunal de Grande Instance in Nanterre. Zijn cliënt wil niet alleen dat Michelin communiceert over zijn evaluatiemethodes en inspectierapporten, maar dat ze ook de namen van recensenten, hun diploma’s en beroepservaring vrijgeeft.

Doos van Pandora

‘Een onrechtmatige claim’, vindt Richard Malka, de advocaat die optreedt voor Michelin. Hij ziet in de rechtszaak niet meer dan een publiciteitsstunt. ‘Jullie vragen niets minder dan de vrijheid van meningsuiting te onderdrukken, een grondwettelijk recht’, aldus Malka.

‘Als we stellen dat de keuken van mijnheer Veyrat gewoon uitstekend is in plaats van geweldig, wordt dat als kritiek aanzien omdat hij een publiek figuur is. Maar de Michelingids is een instrument voor consumenten, het is niet de eigendom van chef-koks.’

Als de rechter in het voordeel van de sterrenchef beslist, zet dat een gevaarlijk precedent meent Malka. ‘Dan wordt de doos van Pandora geopend. Welke recensent - culinair, literatuur, film - zal dan nog zonder zorgen kunnen schrijven wat hij wil’, vraagt de advocaat zich af. Michelin eist op zijn beurt 30.000 euro schadevergoeding.

Uitspraak in de zaak volgt op 31 december.

Overigens heeft de actie van Veyrat nu al gevolg gekregen. Ook in Zuid-Korea heeft een chef-kok de organisatie voor de rechter gedaagd omdat hij niet langer wil worden opgenomen in de restaurantgids.