Honderden mensen voeren actie tegen besparingen in cultuursector

Honderden mensen voeren opnieuw actie tegen de besparingen in de cultuursector. ‘De besparingen lijken niet goed doordacht.’

De actievoerders legden een tocht af van Brussel Centraal naar het Vlaams Parlement. Daar worden vandaag de besparingen in de commissie-Cultuur besproken. Veel mensen hebben gele tape op hun mond geplakt. Dat staat volgens hen symbool voor het monddood maken van kritische stemmen en kunstenaars.

'Bok-rijk, Arm Vlaanderen', 'Slagerij Jambon: specialiteit van het huis: eenheidsworst', 'Dit protestbord kwam tot stand zonder steun van de Vlaamse overheid', zo staat op enkele borden.

‘We zijn tegen de besparingen die onzinnig zijn’, zegt Kobe Matthys van organisator State of the Arts. ‘Het gaat om bruuske besparingen, zonder enig overleg met de sector. Dat is het bewijs dat het kabinet van Vlaams minister-president en minister van Cultuur Jan Jambon (N-VA) niet goed op dreef is. Ze hebben er geen idee van hoe de sector in zijn werk gaat. Wij hebben het gevoel dat de besparingen niet doordacht zijn. De projectsubsidies zijn de achillespees van de cultuursector.’

Opvallend is dat veel studenten uit kunstscholen meelopen. Zij vrezen dat zij de besparingen het sterkst zullen voelen en dat ze na hun studies geen beroep kunnen doen op projectsubsidies om door te stromen naar het werkveld.

Een 35-tal prominente cultuurdragers volgt de zitting vanop de publiekstribunes in het parlement, onder wie Els Dottermans, Frank Focketyn, Michael Pas, Jan Decleir, Tom Van Dyck, Filip Peeters, Jeroen Olyslaegers, Gaea Schoeters, Annelies Verbeke, Kristien Hemmerechts en Luc Tuymans.

Het protest van buiten is hoorbaar tot in de Commissiezaal Van Dyck.