Mediahuis loopt zich nog niet warm voor The Telegraph

Mediahuis geeft aan dat het bericht in The Financial Times over mogelijke interesse voor de Britse krantengroep The Telegraph sterk gerelativeerd moet worden.

Het artikel komt er na een deelname van Gert Ysebaert, ceo van Mediahuis aan een conferentie van de Financial Times over ‘the Future of News’ afgelopen dinsdag. Ysebaert kreeg op een bepaald moment vragen uit de zaal of hij ook geïnteresseerd was in de Britse groep The Telegraph. Hij had immers al een Telegraaf in Nederland en één in Noord-Ierland (The Belfast Telegraph). Of die derde er nog bij kon?

In de pingpong die plaatsvond reageerde Ysebaert op een bepaald ogenblik dat ‘als de Telegraph te koop is, mogen ze me bellen’. In de Britse pers wordt er al enige tijd op gespeculeerd dat de gebroeders David en Frederick Barclay een verkoop van onder meer Telegraph Media Group overwegen. Van een verkoopproces is nog geen sprake.

De broers kochten de titels in 2004 voor 665 miljoen pond maar de resultaten van de groep zitten in flink dalende lijn. Vorig jaar was er slechts een belastbare winst van 900.000 pond bij 271 miljoen euro omzet. De broers zouden meer dan 200 miljoen pond willen vangen, meent de Britse zakenkrant te weten.

Op basis van de winst van 2018, komt dit neer op 222 keer de belastbare winst en 0,75 keer de omzet. In juni vorig jaar kenden de broers Barclay vanuit een vehikel in New Jersey een lening van 100 miljoen pond toe aan Press Acquisitions, het vehikel dat de Telegraph bezit. Die lening zou in de plaats zijn gekomen van een banklening.

Overnames verteren

Dat The Financial Times de knipoog van Ysebaert ernstig neemt, is te begrijpen. Mediahuis heeft zich sinds 2013 opgeworpen als een consolidator in de Benelux en profileerde zich eerder dit jaar ook in Ierland met de aankoop van de Indepent News & Media (INM). Via die groep is Mediahuis ook actief in Noord-Ierland. MacLennan, de voorzitter van INM werkte 13 jaar lang als ceo van Telegraph Media Group onder de broers Barclay.

De onbeantwoorde vraag is natuurlijk of een dossier zoals dat van de Telegraph Media Group niet te snel op het bord van de directie van Mediahuis zou komen. De groep heeft er al een stevig overnameritme opzitten en overnames verteren vraagt zowel vanuit managementoogpunt als vanuit financieel oogpunt tijd. Het neemt niet weg dat als het dossier op de markt zou komen, Mediahuis het wellicht zou bekijken.