Blind Getrouwd vindt voor het eerst holebi’s

Vier seizoenen en zeventien huwelijken lang lukte het niet. Maar nu koppelt het VTM-programma Blind getrouwd voor het eerst twee mannen. Tot nu toe kwamen er steevast te weinig inschrijvingen binnen voor een goede match.

Bij het einde van de vorige reeks lanceerde het VTM-programma een expliciete oproep naar homo’s en lesbiennes om zich in te schrijven, door ook aan te kloppen bij holebiverenigingen. En dat werkte blijkbaar: van de drieduizend mensen die zich voor het nieuwe seizoen ­inschreven, was twaalf procent ­holebi. Producer Leen Lombaert: ‘De voorbije jaren kwam er druk van de kijkers en de holebigemeenschap om een holebikoppel te volgen, maar wij matchen alleen als er écht potentieel is.’

Hoezo, anders?

Bij Çavaria, de Vlaamse koepel voor holebi-organisaties, juichen ze de primeur toe. ‘Het is altijd goed nieuws wanneer onze gemeenschap wordt opgenomen in populaire tv-formats’, zegt woordvoerder Jeroen Borghs. ‘In Vlaanderen is dat meestal geen probleem meer, maar de deelname van een homokoppel aan een datingprogramma als Blind getrouwd lijkt me logisch. Ik begrijp niet waarom het zo lang geduurd heeft. En ook niet waarom de selectieprocedure anders zou moeten verlopen. Mijns inziens is er geen verschil tussen de screening van hetero’s en holebi’s.’

‘Zo’n vijf procent van onze bevolking is holebi. En omdat holebi’s amper tien procent van de inschrijvingen uitmaken, is de poule waaruit wij kunnen matchen al jarenlang beperkt’, vertelt seksuoloog Wim Slabbinck, die als expert meewerkt aan het programma.