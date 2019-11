Tijgermug rukt op via de snelweg

De tijgermug, een exotisch insect dat virussen als dengue en zika kan verspreiden, is op een Vlaamse snelwegparking aangetroffen.

Tussen april en oktober hebben onderzoekers opnieuw tijgermuggen aan­getroffen in België, onder meer op drie snelwegstations, waarvan twee in Wallonië en een in Vlaanderen. Het ging in totaal om bijna tweehonderd eitjes en drie larven. ‘De vondsten zijn een bevestiging van de eerdere vaststelling dat de ­tijgermug zich langs de ­auto­wegen noordwaarts verspreidt’, zegt Isra Deblauwe van het ­Instituut voor Tropische ­Geneeskunde (ITG). De mug reist mee met reizigers die stoppen op een snelwegparking. Wellicht ­komen ze ons land binnen via Frankrijk of Duitsland waar de soort zich al genesteld heeft. De bakermat van de ­Aedes albopictus ligt in Zuidoost-Azië, maar ze leeft al twintig jaar in Zuid-Europa.

Oude autobanden en bamboe

De mug werd vorig jaar op vijf plaatsen in België gespot, dit jaar op vier. Het gaat telkens om sporadische vondsten, niet om gesettelde populaties. ‘De mug heeft nog niet overwinterd in België,’ zegt Wim Van Bortel van het ITG, ‘maar het is een kwestie van tijd voor de soort zich in hier vestigt’.

In een Oost-Vlaams tuincentrum dat bamboe invoert, werden eerder vier ­tijger­muggen gespot. De handel per schip in tweedehandsbanden en in bamboe was lang het gebruikelijkste kanaal, maar de verspreiding via de wegen is relevanter voor de opmars in Europa. De mug kan virussen overbrengen zoals dengue, zika of chikungunya. In Zuid-Frankrijk werden in oktober drie ­inheemse gevallen van zika vastgesteld. Inheems ­betekent hier: na een steek van een ­lokale mug.

Het ITG beveelt aan om het ­insect te bestrijden. In Vlaanderen is het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) daarvoor bevoegd. ‘Als we een melding van het ITG krijgen, proberen we zo veel ­mogelijk ­potentiële broedplaatsen te verwijderen’, zegt Bram D’hondt van het ANB. ‘Dat gaat bijvoorbeeld om stukken zwerfvuil waarin zich ­water kan verzamelen. De andere risicoplaatsen, rioolputjes bijvoorbeeld, behandelen we met een ­insecticide dat de larven doodt.’ ­Elders in de ­wereld wordt sterili­satie van de mannetjes uitgeprobeerd.