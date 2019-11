Trein rijdt in op auto aan overweg in Mol

Tussen Mol en Herentals rijden donderdagochtend geen treinen, nadat een trein woensdagavond een auto op een overweg heeft aangereden. Er zijn vervangbussen ingelegd, meldt Infrabel.

Rond 23.30 uur reed de trein die vanuit Antwerpen Centraal onderweg was naar Mol in op de auto. De trein kwam 500 meter verder tot stilstand en de wagen belandde in een voortuin. De dertig passagiers in de trein werden geëvacueerd. Onder hen raakte een persoon lichtgewond.

Het is onduidelijk hoe lang de hinder nog zal duren. Door de schade aan de voorkant van de trein, vooral aan de wielen, moet die trein getakeld worden. Infrabel hoopt dat het treinverkeer in de loop van de voormiddag weer kan opstarten.

De wagen kwam, volgens de eerste vaststellingen, vast te zitten op de sporen aan een overweg. De passagiers probeerden het voertuig nog te verplaatsen, maar dat lukte niet. ‘Via de hulpdiensten is ook nog geprobeerd om contact te leggen en de trein tegen te houden’, zegt Infrabelwoordvoerder Thomas Baeken. ‘Maar de trein was al vlakbij en men is niet meer in staat geweest om die te stoppen.’