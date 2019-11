Genk ziet laatste hoop op Europese overwintering vervliegen na nederlaag tegen Salzburg

Een dynamisch Red Bull Salzburg is een maat te groot voor KRC Genk en wint met 1-4. Genk is nauwelijks gevaarlijk, Samatta maakt de eerredder in de slotfase.

Na amper 100 seconden slaakte de Luminus Arena een eerste zucht van verlichting. De even vertrouwde als gevreesde vroege achterstand floepte net niet op het scorebord. Met dank aan een flukse reflex van doelman Coucke, die de eerste streep van de dag uit zijn doel ranselde. Het was centrale verdediger Onguéné die de toon had gezet met een staalharde volley.

Cuesta loopt verloren

Want net als in de heenmatch serveerde Salzburg zijn beproefde recept: een hoge pressing, direct spel en een salvo aan sprints. Hannes Wolf hield vast aan zijn 4-2-3-1 van tegen Moeskroen om een antwoord te formuleren. Met Cuesta verrassend als vervanger van de onfortuinlijke Heynen op het middenveld. Het werd allesbehalve een voltreffer. De jonge Colombiaan was naast Berge voortdurend het spoor bijster. Anticiperen was er nooit bij, eerder hollen achter een ­ongrijpbare bal.

Toch hield de thuisploeg aanvankelijk stand. Met dank aan een gebrek aan efficiëntie bij Salzburg, bij wie topschutter Haaland als joker achter de hand werd gehouden. Daka trapte de beste kans na een blunder van Dewaest van dichtbij over. Het gaf de Genkse burger moed. De ruimte ligt tegen de Rode Stieren altijd op de flanken en daarvan probeerde vooral een bedrijvige Ito gebruik te maken.

Dubbele opdoffer voor rust

Het was overbuur Paintsil die de beste kans voor zijn rechter kreeg. Schitterend vrijgespeeld door een sterke De Norre dook de Ghanees centraal op voor doel. Maar net als in Moeskroen voldeed de afwerking niet, doelman Coronel wist wel raad met de te flauwe ­plaatsbal.

Racing leek niettemin de rust te halen met een gelijkspel. Tot doelman Coucke in minuut 43 mistastte op een onschuldige volley van Szoboszlai. Hij reageerde ook nog eens verkeerd op zijn geloste bal, de aalvlugge Daka liet dat geschenk niet liggen (0-1). En net als in de heenmatch kwam het onheil niet alleen. Nog voor de zwakke Finse ref zijn wangen bol zette voor het rustsignaal, hing nummer twee al tegen de netten. De volledige Genkse defensie werd op een hoopje gespeeld, Minamino mikte gekruist in het zijnetje: 0-2.

Dewaest treft paal

Hannes Wolf wachtte na rust nog bijna een kwartier om breekijzer Onuachu in de strijd te werpen. Niet Cuesta maar Hrosovsky moest naar de bank, de angst voor een rammeling bleek te groot. Nochtans kwam Genk ei zo na terug in de wedstrijd op een hoekschop van Paintsil, de kopbal van ­Dewaest strandde op de paal.

Het pak rammel kwam er alsnog. Want ook Jesse Marsch haalde zijn geheim wapen van de bank. Erling Haaland bewees meteen dat hij meer is dan een alleen maar een doelpuntenmachine. Omdat Lucumi een fractie te laat uitstapte, glipte hij meteen door de ­buitenspelval. De assist voor de inlopende Hwang was perfect op maat, de 0-3 dompelde de Luminus Arena in een pijnlijke stilte.

Eerredder van Samatta

Haaland scoorde even later ook zelf, zijn achtste goal in deze Champions League werd hem echter ontnomen wegens een onnodige fout van Hwang op De Norre. Samatta mocht zelfs de eer nog redden, nadat de ingedommelde doelman Coronel een schot(je) van Bon­gonda loste en Onuachu de rebound nog wist te missen (1-3). Maar de 1-4 via de onvermijdelijke Haaland volgde al snel, met de Oh, wie ist das schön! van de bezoekende aanhang als pijnlijk addendum.

Derby

Zo werd RC Genk gewogen en veel te licht bevonden in deze Champions League. Het is geen toeval dat de landskampioen in de Belgische competitie op de negende plaats terechtgekomen is. Dan is de kloof met de (sub)top van Europa een veel te brede krater. Eentje, die je ook op karakter niet kan overbruggen. In Napels volgt over twee weken onherroepelijk de laatste Europese match van een ontgoochelende campagne.

Genk zal zich dus voluit moeten concentreren op de eigen Jupiler League. Daar wacht coach Wolf nieuw denkwerk voor de derby tegen een al even fel zoekend STVV.