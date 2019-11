Michel Preud’homme voor duel tegen het zwakke broertje uit de groep: “Kans die we met beide handen willen grijpen”

Na vier speeldagen is alles nog mogelijk in groep F van de Europa League. Standard is met zes punten tweede in de groep en kan donderdag op het veld van hekkensluiter Vitoria Guimaraes een grote stap zetten op weg naar Europese overwintering. “Een kans die we met beide handen willen grijpen”, blikte trainer Michel Preud’homme woensdag vooruit.

“We hebben vorig seizoen gezien dat er toch heel wat punten nodig zijn om door te gaan en een overwinning op verplaatsing is dan ook heel belangrijk. Na de loting was iedereen het erover eens dat we twee heel sterke tegenstanders hadden (Arsenal en Frankfurt, nvdr). Dankzij ons harde werk hebben we nu toch de tweede plaats in handen. Nu is het aan ons om deze kans ten volle te benutten.”

Preud’homme wil zijn team niet de favoriet noemen tegen Vitora. “We zijn aan elkaar gewaagd. We hebben in de heenmatch gezien dat Vitoria weinig ruime weggeeft en ook offensieve troeven heeft. Ze hebben mensen die kunnen dribbelen en een goed schot op doel hebben. We zullen even sterk moeten zijn als in de heenmatch (2-0). We zullen in Guimaraes niet anders spelen dan op Sclessin. Als we de bal hebben willen we scoren en bij balverlies moet iedereen werken.”

Guimaraes speelde al achttien dagen geen wedstrijd meer. “Maar of dat een voor- of een nadeel is? Ik heb me de vraag ook gesteld en heb er geen antwoord op. Alleszins hebben ze ruim de tijd gehad om hun duel tegen ons voor te bereiden.”