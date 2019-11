Verkeersbelasting niet betaald? Dat kan u duur komen te staan

De Vlaamse Belastingdienst heeft vorig jaar voor 6,25 miljoen euro achterstallige verkeersbelastingen en boetes geïnd tijdens wegcontroles. In totaal 485 voertuigen werden weggetakeld, honderd zelfs openbaar verkocht.

De Vlaamse Belastingdienst heeft deze week de nieuwe tarieflijst gepubliceerd voor het takelen en stallen van voertuigen die aan de ketting worden gelegd. Want wie bij een controle via automatische nummerplaatherkenning (ANPR-camera’s) uit het verkeer wordt gehaald, moet onmiddellijk zijn achterstallige belastingen betalen. Lukt dat niet, krijgt de wagen een wielklem of wordt hij weggetakeld en in beslag genomen tot wanneer het verschuldigde bedrag betaald is.

In 2018 werden bij zulke controles 9.743 voertuigen uit het verkeer geplukt en is voor 6.256.874 euro achterstallige belastingen en boetes geïnd.

De kosten voor wanbetalers kunnen overigens hoog oplopen. Naast de betaling van de achterstallige belastingen, met of zonder extra boete, zijn ook de takel- en stallingskosten voor de wanbetaler.

Voor het takelen wordt vanaf 1 januari 1,43 euro per kilometer (vanaf 15 km) aangerekend op een weekdag. Na 20 uur ’s avonds en in weekends of op feestdagen is dat 2,13 euro per kilometer. Om de wagen te stallen bij het takelbedrijf betaal je nog eens 84,22 euro op een weekdag of 125,78 euro ’s nachts of tijdens het weekend of op feestdagen. Daar komt ook nog een dagvergoeding bij per dag dat de wagen er blijft staan. Om nog maar te zwijgen van de 21 procent btw.

Takelkosten

Betaalt de bestuurder het verschuldigde bedrag niet binnen de week na de vaststellingen van de overtreding, kan een gerechtsdeurwaarder worden ingeschakeld om het voertuig in beslag te nemen en wordt het openbaar verkocht.

‘485 voertuigen zijn in 2018 ‘geïmmobiliseerd’ en 100 uiteindelijk ook openbaar verkocht’, zegt Kris De Sagher van de Vlaamse administratie.

De nieuwe Vlaamse minister van Financiën en Begroting Matthias Diependaele (N-VA) is van plan het beleid van zijn voorganger Lydia Peeters (Open VLD) voort te zetten. Eind januari maakt hij de resultaten van 2019 bekend. Op basis daarvan zal ook bekeken worden of er meer controles nodig zijn.