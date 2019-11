NewB heeft de 30 miljoen binnen

De coöperatieve bank NewB is er zo goed als zeker in geslaagd om 30 miljoen euro te verzamelen. Toch wordt de kapitaaloperatie verlengd.

Op de rekening van NewB was gisteravond 27.012.820 euro gestort, maar de bank heeft voldoende toezeggingen om met zekerheid te kunnen zeggen dat er nog voor 3 miljoen overschrijvingen onderweg is. Daarmee lijkt de eerste horde voor de oprichting van de nieuwe bank – voldoende startkapitaal verzamelen – genomen. De volgende stap wordt de aanvraag van een banklicentie. De ­Nationale Bank en de ECB zullen oordelen of NewB solide genoeg is om als bank van start te kunnen gaan. Daarover komt tegen 15 maart 2020 uitsluitsel.

Ondanks het behalen van het beoogde bedrag heeft NewB een verlenging van de kapitaalronde tot 4 december aangevraagd. ‘We hebben inderdaad voldoende beloftes en het aantal inschrijvingen blijft groeien, maar wat telt is het geld dat op de rekening staat’, zegt bestuurder Koen De Vidts. ‘We zouden het onszelf nooit vergeven als het daarop zou mis­lopen. Bovendien zou het goed zijn als we meer dan 30 miljoen kunnen inzamelen, en dat er zo veel mogelijk particulieren investeren. Met het oog op het verkrijgen van de licentie is het belangrijk dat veel mensen laten zien dat ze klant willen worden.’

Gemiddeld 588 euro

Het zag er lang naar uit dat NewB er niet in zou slagen om voldoende fondsen te verzamelen. De kapitaaloperatie kwam traag op gang, maar de afgelopen dagen ging het crescendo. Maandag werd de kaap van 20 miljoen euro overschreden, de afgelopen twee dagen kwam er nog 10 miljoen bij. Tot gisteravond waren er 45.962 investeerders geregistreerd. Het gemiddelde geïnvesteerde bedrag ligt op 588 euro. De Waalse regering besloot gisteren 400.000 euro te investeren in het project, een bedrag dat opgetrokken kan worden tot 1 miljoen.

Vorige week al kondigde het investeringsfonds van het Brussels Gewest eenzelfde inbreng aan. De Franstalige universiteiten ULB en UCL investeerden elk 200.000 euro in de bank. Beide instellingen wezen op hun engagementen voor een ethische en duurzame samenleving. Andere instellingen die de afgelopen dagen intekenden voor minstens 200.000 euro zijn de Fondation Chimay-Wartoise van de gelijknamige trappistenabdij, en de Stichting voor Toekomstige Generatie. Aan Vlaamse kant is er geen geld geïnvesteerd door overheidsinstellingen.