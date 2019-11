Saint-Étienne maakt zich op voor “halve finale” tegen AA Gent

AA Gent staat donderdagavond op de vijfde en tevens voorlaatste speeldag in de Europa League voor een belangrijke en mogelijk beslissende verplaatsing met het oog op een Europese lente.

De Gentenaars staan eigenlijk al met een half been in de 1/16de finales, dankzij hun stuntzege van enkele weken geleden op het veld van het Duitse Wolfsburg. Een 1-0-achterstand werd toen in de Volkswagen Arena omgezet in een 1-3-zege, waardoor de Buffalo’s de leidersplaats in groep I stevig in handen hebben en aan een gelijkspel in Saint-Étienne voldoende hebben om door te stoten naar de volgende ronde. Moest dat niet lukken, zakt er met het Oekraïense Olexandriya op de slotspeeldag ook nog eens de zwakste tegenstander in de groep naar de Ghelamco Arena af.

In vergelijking met de met 3-2 verloren heenwedstrijd in Gent heeft Saint-Étienne met Claude Puel wel een nieuwe coach. In de Europa League spelen de Fransen stilaan hun laatste troeven uit. “Tegen AA Gent spelen we een halve finale”, vertelde Puel woensdag. “Van een finale wil ik niet spreken, want ook bij winst moeten we daarna nog punten rapen tegen Wolfsburg.”

Op twee speeldagen voor het einde is Gent de toch ietwat verrassende leider in de groep. “Het is een ploeg met veel kwaliteiten: technisch sterk, doortastend en ze kunnen het verschil maken op stilstaande fases. Kortom, het is een complete ploeg die in een ambitieuze 4-4-2 speelt. In de heenwedstrijd boekte Gent een verdiende overwinning, maar ik hoop toch dat wij deze keer wat productiever kunnen zijn.”