Acteur en model Godfrey Gao (35) overlijdt tijdens tv-opnames

Acteur en model Godfrey Gao is woensdag om het leven gekomen tijdens opnames van een Chinees realityprogramma. De 35-jarige Taiwanees, die in Canada opgroeide, was bekend als acteur in verschillende films en ook als model voor Louis Vuitton.

De Taiwanese-Canadese acteur werd onwel op de set van het Chinese realityprogramma Chase me. Volgens de Chinese tv-zender Zhejiang viel de acteur tijdens een competitief onderdeel van de opnames, een teamrace, en raakte hij buiten bewustzijn. Hij zou vlak voor hij viel nog al rennend geroepen hebben ‘dat hij niet meer kon doorgaan’. De acteur zou op dat moment al 17 uur onafgebroken aan het werk geweest zijn, aldus de zender Zhejiang.

Gao werd ter plekke gereanimeerd. Ook in het ziekenhuis in Ningbo probeerde men hem nog gedurende twee uur te reanimeren, maar dat was tevergeefs. De acteur overleed aan een hartstilstand.

Gao keerde in 2004 terug naar Taiwan om als model te gaan werken. Hij was het eerste Aziatische model voor Louis Vuitton en verscheen als acteur in diverse films, waaronder de Hollywoodprent The Mortal Instruments: City of Bones uit 2013.