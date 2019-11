Proximus duwt herstructureringsplan door, ondanks protest vakbonden

De raad van bestuur van Proximus heeft beslist het transformatieplan voor het telecombedrijf op te starten, ondanks tegenkanting van twee van de drie vakbonden.

'De raad van bestuur blijft ervan overtuigd dat dit transformatieplan voor Proximus essentieel is', klinkt het in een persbericht. Er zouden nog 1.300 banen sneuvelen, ongeveer een derde minder dan de 1.900 waarvan sprake was bij de aankondiging van de reorganisatie. De christelijke en de socialistische vakbond hadden het herstructureringsplan verworpen. De liberale vakbond VSOA was wel voor, maar door de tegenkanting van de twee bonden kon er in het paritair comité dat woensdag plaatsvond bij Proximus, geen tweederdemeerderheid gevonden worden voor een sociaal akkoord. De raad van bestuur duwt dus toch door. Het is wel de bedoeling dat directie en vakbonden overleggen 'om na te gaan of bepaalde elementen in de uitvoering van het plan nog kunnen worden aangepast'. ACV en ACOD hebben vanmorgen actiegevoerd aan het hoofdkantoor van Proximus in Brussel.

Vier eisen

De bonden rekenden erop dat de raad van bestuur de directie opnieuw naar de onderhandelingstafel zou sturen. ‘Het zou pretentieus zijn om deze evaluatie van het transformatieplan naast zich neer te leggen', klonk het eerder deze week nog. Maar de directie zet nu toch door.

De bonden schuiven vier eisen naar voren: geen naakte ontslagen, het vrijwillige vertrekplan moet voor álle werknemers toegankelijk zijn, ‘een meer menselijke benadering’ voor de eindeloopbaanregeling voor zware beroepen, en hij wil af van regels die ontslag in de toekomst makkelijker maken.