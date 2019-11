Guillaume Boutin is nieuwe ceo van Proximus

De Fransman Guillaume Boutin is de nieuwe ceo van het beursgenoteerde telecombedrijf Proximus. Sandrine Dufour, die ceo ad interim was, had zich eerder uit de race teruggetrokken.

Boutin is sinds augustus 2017 hoofd van de consumentenafdeling van Proximus en volgt Dominique Leroy op. Leroy verliet Proximus voor een transfer naar het Nederlandse telecombedrijf KPN. Maar door een onderzoek naar mogelijke handel met voorkennis, draaide de deal uit op een sisser.

Proximus kiest daarmee met Boutin voor een interne kandidaat. Hij zou Sandrine Dufour, de financieel directeur die tijdelijk ceo ad interim was, niet geklopt hebben. Dufour was wel kandidaat maar trok zich tijdens de procedure terug. De redenen daartoe zijn onduidelijk.

Boutin heeft als veertiger (hij is 45) zijn leeftijd mee en wordt gezien als de geschikte manager die Proximus het 5G-tijdperk kan inloodsen. Waar vorige week het remuneratie- en benoemingscomité nog verdeeld was, werd vandaag unaniemn beslist Boutin in het zadel te heisen. Mogelijk wilde de raad van bestuur een beeld uitdragen van consensus nadat er eerder aanduidingen waren dat de procedure lastig liep.

Boutin deed aan het begin van zijn carrière professionele ervaring op als strategieconsultant, is dan op de internettrein gesprongen met de oprichting van een start-up en startte vervolgens bij het Franse telcobedrijf SFR waar hij verschillende functies heeft bekleed, waaronder die van Chief Financial Officer en Chief Marketing Officer. In 2015 stapte hij over naar de Groep Canal+ als Chief Marketing Officer. 'In deze verschillende functies heeft Guillaume steeds bewezen dat hij in staat is om in te spelen op nieuwe marktsituaties', stelt Proximus.

In augustus 2017 stapte hij over naar Proximus. Proximus looft hem voor zijn werk op de consumentenafdeling. Hij was mee betrokken bij de lancering van een nieuwe merkpositionering rond 'Think Possible', de creatie van het Pickx-platform en de positie van Proximus als een belangrijke speler op het vlak van gaming in België, heet het.

In zijn rol als CEO zal Guillaume de opdracht hebben om de digitalisering van de Groep voort te zetten, het transformatieplan uit te voeren en Proximus voor te bereiden op de grote uitdagingen waar het bedrijf en de hele telecommunicatiesector in de komende jaren voor staan. Dat transformatieplan werd op de raad van bestuur door de bestuurders doorgedrukt. De deur voor verder overleg met de bonden staat nog wel op een kier.