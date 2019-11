Jimmy Carter heeft ziekenhuis verlaten

De voormalige Amerikaanse president Jimmy Carter heeft zo’n twee weken na een operatie het ziekenhuis verlaten. Hij zal thuis verder herstellen.

De 95-jarige Carter werd op 12 november in het Emory University Hospital in Atlanta geopereerd vanwege een hersenbloeding. Dat meldt zijn stichting, The Carter Center. De ingreep verliep zonder complicaties.

De druk op zijn hersenen werd veroorzaakt door een bloeding na recente valpartijen. In oktober belandde Carter ook al eens in het ziekenhuis voor een breuk in het bekken. Die liep hij toen op na een val in zijn huis, de tweede al die maand. Aan de eerste val had hij enkele hechtingen boven de wenkbrauw overgehouden. Ook in mei lag hij in het ziekenhuis, nadat hij zijn heup brak.

Carter, die van 1977 tot 1981 in het Witte Huis verbleef, overleefde ook al hersen- en leverkanker. De Democraat is de langstlevende Amerikaanse president. Na zijn eerste en enige mandaat als president, zette hij zich in voor mensenrechten. In 2002 ontving hij daarvoor de Nobelprijs voor de Vrede.