Trump wil Mexicaanse drugskartels identificeren als terroristen

De Verenigde Staten wil de Mexicaanse drugskartels juridisch identificeren als terroristen. De Mexicaanse president verzet zich tegen het ‘interventionisme’ van president Trump.

De Amerikaanse president Donald Trump beloofde ‘een oorlog tegen de drugskartels’ te starten, nadat negen Amerikanen omkwamen bij een aanval van de kartels in Mexico. Leden van de mormoonse LeBarón-gemeenschap, waartoe de slachtoffers behoorden, schreven het Witte Huis aan met de vraag om de kartels te definiëren als terroristen: ‘Het is tijd dat we het onder ogen zien.’ Trump zegt dat het niet eenvoudig is de kartels als terroristen te laten benoemen, maar hij werkt er naar eigen zeggen al negentig dagen aan.

De bendes aanduiden als terroristen zorgt ervoor dat Amerika meer beweegruimte heeft om actie te voeren. ‘Ik heb al aan president Obrador (de Mexicaanse president, nvdr.) gezegd dat hij ons moet binnenlaten om de boel op te ruimen, maar dat weigert hij’, zei Trump dinsdag in een interview. ‘Op een bepaald punt moeten we wel iets doen.’

Als een bepaalde groep aangeduid wordt als ‘terroristisch’, wordt het illegaal voor Amerikanen om hen hulp te verlenen. Leden van de organisaties mogen de VS niet meer binnen, en als ze al in het land zijn, kunnen ze gedeporteerd worden. Financiële instellingen moeten fondsen van de organisatie blokkeren.

‘Geen interventie’

‘We zijn voor samenwerking, maar tegen een interventie’, liet de Mexicaanse president Andres Manuel Lopez Obrador weten. Hij wijst het ‘interventionisme’ van Trump af en zegt dat hij tegen ‘elke schending van de soevereiniteit van Mexico’ is.