Manchester City 4,8 miljard waard na instap Amerikanen

Private investeerder Silver Lake heeft voor 500 miljoen dollar een belang van 10 procent gekocht in City Football Group (CFG). Daarmee wordt de sportgroep in één klap de meest waardevolle ter wereld.

Groot nieuws bij Manchester City, de club van Kevin De Bruyne. De moederholding, opgericht en gecontroleerd door de oliedollars van sjeik Mansour Bin Zayed Al Nahyab, is vandaag nog rijker en nog internationaler geworden. Het staatsinvesteringsfonds van Abu Dhabi heeft namelijk 10 procent van de overkoepelende moederholding City Football Group (CFG) voor 500 miljoen dollar verkocht aan Silver Lake, een Amerikaanse private durfinvesteerder.

4,8 miljard dollar

Sjeik Mansour Bin Zayed Al Nahyab, lid van de koninklijke familie van Abu Dhabi Foto: Action Images

De instap van de Amerikanen waardeert het imense voetbalimperium van sjeik Mansour, lid van de koninklijke familie van Abu Dhabi, op liefst 4,8 miljard dollar. Wat van City Football Group in één klap veruit de meest waardevolle sportgroep ooit maakt, meldt The Financial Times (FT).

Althans als je dat opmeet aan de hand van tastbare investeringen door derde partijen zoals Silver Lake. Een Amerikaanse private investeringsgroep die financiële belangen heeft in techreuzen als Alibaba, Tesla, Dell en Skype, maar de jongste jaren zijn focus verlegde naar entertainment via investeringen in extreme vechtsporten (Ultimate Fighting Championship) en het Hollywoodtalentbureau Endeavor.

Ter vergelijking, buur Manchester United zou 2,8 miljard dollar waard zijn en de waardevolste Amerikaanse sportploeg, basketbalploeg Brooklyn Nets, is na de recente instap van Alibaba-medeoprichter Joe Tsai 2,35 miljard waard.

Geopolitieke invloed

De geldinjectie uit de VS komt wel op een delicaat moment. Manchester City is namelijk nog altijd onderwerp van een lopend onderzoek bij de Uefa op verdenking van overtreding van financiële regels. Uit eerdere documenten van Football Leaks(DS, 3 november 2018) blijkt onder meer dat de Engelse kampioen op grote schaal kunstmatig opgepompte sponsorinkomsten als dekmantel gebruikt om te verhullen hoeveel geld daadwerkelijk in de club is gestoken door de steenrijke eigenaar, sjeik Mansour.

Geld dat volgens critici vooral dient om via zogeheten ‘soft power’ de geopolitiek invloed van Abu Dhabi in de wereld te vergroten en de kritiek op het schenden van sommige mensenrechten met de nodige oliedollars te smoren.

Uitsluiting Champions League?

Mogelijk wordt het team van Kevin De Bruyne zelfs één of meerdere seizoenen uitgesloten van deelname aan de lucratieve Champions League. Een besluit dat ten vroegste in december wordt genomen door de zogeheten ‘Advisory Chamber’ van de Uefa. Maar die timing dreigt volgens onze informatie vertraging op te lopen vanwege nieuwe pogingen door Manchester City om de klacht (en dus ook eventuele sancties) ongegrond te laten verklaren vanwege procedurefouten. En dit nadat een eerdere klacht van Manchester City bij de Zwitserse sportrechtbank TAS recent werd verworpen.

Maar dat alles kon de Amerikanen dus niet afschrikken. Volgens de FT is Silver Lake overtuigd van het wereldwijde commerciële potentieel van het sportmerk Manchester City, dat vooral inkomsten haalt uit mediarechten en sponsordeals. De Amerikanen zouden daarbij grote mogelijkheden zien in een verregaande samensmelting tussen entertainment, sport en technologie.

Nieuwe clubs en stadions

City Football Group, dat inmiddels 2000 werknemers in dienst heeft, heeft wereldwijd belangen in zeven voetbalclubs. De bekendste daarvan is Manchester City, de club van Kevin de Bruyne en het absolute vlaggenschip van het voetbalimperium van Sjeik Mansour. En voorlopig ook de enige dochter die onder de streep ook winst maakt. Daarnaast controleert CFG voetbalclubs in de VS (New York City FC), China (Sichuan Jiuniu in derde klasse), Australië (Melbourne City FC), Japan (Marinos) en Uruguay (Club Atletico Torque Spanje).

Met het geld van Silver Lake (dat volgens The Financial Times de voorbije maanden ook andere topclubs zoals Chelsea zou hebben benaderd) zou CFG onder meer een nieuw voetbalstadion willen bouwen voor New York City FC en zijn wereldwijd netwerk van voetbalclubs verder uitbreiden. Zo zouden er onder meer verregaande onderhandelingen lopen met een team uit India (Mumbai FC).

Sjeik Mansour blijft ook na de instap van Silver Lake met 77 procent van de aandelen de controle over City Football Group behouden. China Media Capital houdt de resterende 13 procent in handen.