Belgian Cats kennen tegenstanders voor olympisch kwalificatietoernooi: “Tricky groep”

De loting in het Zwitserse Mies bracht voor de Belgian Cats richting het kwalificatietoernooi in Oostende een pittige poule. De selectie van bondscoach Philip Mestdagh werd ondergebracht met Canada, Japan en Zweden. Het kwalificatietoernooi wordt van 6 tot 9 februari 2020 afgewerkt.

Van de vier poules van vier is de top drie geplaatst voor Tokio 2020. Uitgezonderd de groepen van gastland Japan, die van de Cats dus, en wereldkampioen Amerika. Die landen zijn namelijk rechtstreeks gekwalificeerd. In die poules gaat de top twee door. Al kan een derde plek ook nog voldoende zijn voor de Cats als Japan eerste of tweede wordt. Emma Meesseman en co kennen hun opdracht als ze voor het eerst een olympisch ticket willen bemachtigen: Canada of Zweden achter zich houden.

Oostende is één van de vier gaststeden voor de kwalificatietoernooien. Verder wordt ook gespeeld in het Franse Bourges, het Servische Belgrado en het Chinese Foshan. Hierdoor was het op voorhand al zeker dat België niet zou kunnen uitkomen tegen toplanden Frankrijk, Servië en China, die net als de Cats in pot 2 werden geplaatst. Ook Europees kampioen Spanje was geen mogelijkheid. Met Japan kwam er wel het organiserende land van de Spelen uit de bus. Japan is, net als wereldkampioen Verenigde Staten, al zeker van zijn ticket voor het olympisch basketbaltoernooi, maar speelt het kwalificatietoernooi als voorbereiding.

“Drie op drie, maar ook nul op drie is mogelijk”

“Dit is een zware en vooral evenwichtige groep”, aldus bondcoach Philip Mestdagh. “Een 3 op 3 kan, maar evenzeer is ook een 0 op 3 mogelijk. Ik had graag Japan (FIBA-10) vermeden en Amerika in de poule gehad. Uiteraard is Amerika het beste team van de wereld, maar Japan ligt de Europese landen niet zo goed. We verloren van hen op het WK in Tenerife (2017) na een verlenging. Ze zijn klein, schieten goed en het is dan ook aan ons om inside trachten het verschil te maken. Canada is een wereldtopper. We wonnen dit jaar in de voorbereiding op het EK in Servië van hen in Brussel. Ze waren toen niet compleet en zullen wel au grand complet naar België afzakken. Zweden deed het goed op het voorbije EK en is één van de opkomende landen. Samen met sterspeelster Amanda Zahui (WNBA, New York Liberty) zijn de tweelingzusjes Elin en Frida Eldebrink het gezicht van het Zweedse team. We zijn echter ambitieus en gaan resoluut voor een stek op de Olympische Spelen.”

Canada staat vierde op de wereldranglijst en is het enige land dat hoger gerangschikt is dan België (FIBA-9). Canada won zijn groep op het WK 2018 met onder meer Frankrijk, maar botste in de kwartfinales op Spanje. Spanje hield België daarna van brons. Zweden (FIBA 22) eindigde knap zesde op het voorbije EK in Servië . Het werd in de kwartfinales uitgeschakeld door Servië, maar versloeg Rusland om het olympische kwalificatietoernooi te halen.

Ann Wauters: “Dit is een tricky groep”

Ann Wauters was net geland in het Zweedse Umea waar ze morgen in het kader van de FIBA EuroCup met het Turkse Kayseri het opneemt tegen Umea.

“Ik heb de loting na een tussenlanding toch nog kunnen volgen”, aldus Wauters. “Een poule met Japan, Zweden en Canada is vooral tricky. Vooral het gegeven dat we met Japan in de groep zitten maakt het wat onwennig. Zij zullen uiteraard gaan voor winst in elke partij en geen geschenken uitdelen. Toch had ik ze liever vermeden. Canada is dan weer een fysiek sterke ploeg. Neen, de overwinning in juni in Brussels is geen referentiepunt, zij waren immers niet compleet. Zweden was op het voorbije EK met Groot-Brittannië dan weer de verrassing en eindigde na winst tegen Rusland knap zesde.”

“Willen we onze grote droom invullen en dus kwalificeren voor de Olympische Spelen in Tokio zullen we dus driemaal met een topprestatie moeten uitpakken. We spelen evenwel in eigen land en in Oostende. Ik roep de fans dan ook massaal op om naar Oostende af te zakken. Hun steun zal ook belangrijk zijn richting het succes van de Belgian Cats,” aldus de vijfvoudige Europese Speelster van het Jaar.

“We zullen Canada, Japan en Zweden samen met onze fans een warme ontvangst geven, zowel op als naast het terrein. Kwalificatie voor de Olympische Spelen in Tokio is nu meer dan ooit onze doelstelling,” zegt Koen Umans, general manager van de Belgian Cats.

Programma Belgian Cats in Oostende

6 februari: België-Canada

8 februari: België-Japan

9 februari: België-Zweden

Poules:

A. (Belgrado/Servië) 1. Nigeria, 2. VS, 3. Servië, 4. Mozambique

B. (Bourges/Frankrijk) 1. Frankrijk, 2. Puerto Rico, 3. Brazilië, 4. Australië

C. (Foshan/China) 1. Zuid-Korea, 2. China, 3. Groot-Brittannië, 4. Spanje

D. (Oostende/België) 1. Canada, 2. Japan, 3. Zweden, 4. België