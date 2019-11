Zo geef je de herfstblues het nakijken

De donkere dagen en het grijze weer werken op je gemoed, en ook het aftellen naar kerstmis brengt geen soelaas? Je bent lang niet alleen. Zes eenvoudige tips die kunnen helpen tegen de herfstblues.

1/ Ga naar buiten

De belangrijkste reden voor najaarsmoeheid is een gebrek aan zonlicht. Voldoende buiten komen overdag is dan ook de gemakkelijkste oplossing, maar geen evidentie wanneer de dagen steeds korter worden. Probeer toch zo vaak als mogelijk buiten te komen door bijvoorbeeld de werkdag te doorbreken met een korte middagwandeling. Er zijn ook hulpmiddelen die daglicht kunnen imiteren, en door steeds meer dokters en specialisten worden aanbevolen.

2/ Let op wat je eet en drinkt

Een dooddoener, maar probeer gezond en evenwichtig te eten, met veel groenten en fruit (dit is het beste moment van het jaar voor veel Belgische peren). Wie vermoeid is, grijpt sneller naar cafeïne, maar probeer dat toch te vermijden. Wie van zichzelf weet dat hij te weinig buitenkomt, doet er goed aan eens zijn vitamine D-bloedwaarden te laten bepalen bij de huisarts en eventueel een supplement in te nemen.

3/ Blijf bewegen

Geen grote loopwedstrijden op het programma en geen stranddagen in het vooruitzicht kunnen je misschien doen besluiten dat sport even niet hoeft, zeker als je een energiedip hebt. Maar het omgekeerde is waar, sporten zorgt net voor meer energie. Wie gaat lopen (of wandelen) kan dat meteen ook in de buitenlucht doen.

4/ Cocoon met mate

’s Avonds onder een knus dekentje kruipen met een glas wijn om Netflix te kijken, is het toppunt van herfstige gezelligheid. Maar onthoud dat cocoonen je ook lui en melancholisch kan maken. Blijf niet te lang op, en probeer steeds op een vast tijdstip te gaan slapen en op te staan.

5/ Las pauzes in

Jezelf afzonderen van de hectische wereld wijst niet meteen op een dipje. Het is zelfs aanbevolen regelmatig de totale stilte op te zoeken om je energiepeil weer op te krikken. Dus zet de smartphone uit, en gun jezelf de tijd om niets te doen. Of gun jezelf een onverwachte vakantiedag, en ga naar de wellness.

6/ Haal kleur in huis

Hoe kouder het wordt, hoe meer tijd we thuis spenderen. Probeer het dan ook wat gezellig te maken, met sfeerverlichting. Wat extra kleur, bijvoorbeeld door bloemen in huis te halen, zorgt voor een vrolijke sfeer.