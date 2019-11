Tijdens een live-nieuwsuitzending op de Griekse tv-zender Antenna TV ging een varken met de aandacht lopen. Journalist Lazos Mantikos was in Kineta om verslag uit te brengen over de overstromingen die veroorzaakt werden door hevig onweer. Terwijl hij sprak met de nieuwsankers in de studio werd Mantikos achterna gezeten door een varken, tot groot jolijt van zijn collega’s. ‘Ik kan niet stilstaan omdat hij me wil bijten.’