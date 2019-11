Politieke crisis in Aalst: shutdown dreigt

De crisis in het Aalsters stadsbestuur sluimert al een tijd. CD&V stuurde gisterenavond zijn kat naar de gemeenteraad. De oppositie volgde, en de gemeenteraad werd geschorst. Komt er niet snel een oplossing, dan dreigt het bestuur financieel in de problemen te komen.

Voor de eerste keer sinds bijna zeven jaar bestuur onder burgemeester Christoph D’Haese (N-VA) werd de gemeenteraad noodgedwongen geschorst. ‘Een ongezien protest in de Aalsterse politiek’, noemde CD&V het gisteren zelf. Het conflict binnen de Aalsterse coalitie sleept al aan sinds meerderheidspartijen N-VA en Open VLD op 4 november besloten om de bevoegdheden van CD&V-schepen en ex-burgemeester Ilse Uyttersprot af te nemen.

‘We geven met onze afwezigheid een uitzonderlijk signaal: met ons valt niet te sollen’, aldus CD&V-fractieleider Eddy Couckuyt. ‘Wie een van onze verkozenen aan de kant dwingt, valt onze partij aan.’

N-VA en Open VLD beschuldigden Ilse Uyttersprot van deloyaliteit en het bewust verspreiden van foute informatie over de meerjarenbegroting naar de pers. CD&V noemt dat valse aantijgingen omdat de cijfers over die begroting pas in de pers kwamen nadat alle gemeenteraadsleden ze al ter beschikking hadden. De andere CD&V-schepen Katrien Beulens bleef wel aan tafel zitten om te spreken over de meerjarenbegroting. Maar ook zij bleef weg gisteravond, waarmee CD&V wil aantonen dat ze als partij effectief ‘een en ondeelbaar’ is. Ze eisen eerherstel voor Uyttersprot. Haar bevoegdheden moeten terugkeren.

Intussen tikt de klok voor de meerjarenbegroting: er is nog altijd geen akkoord en ten laatste op 17 december moet dat debacle opgelost zijn, anders kan het schepencollege geen financiële beslissingen meer nemen. Burgemeester Christoph D’Haese (N-VA) spreekt van een ‘democratisch zwaktebod’ maar beklemtoont dat er geen probleem is van onbestuurbaarheid.

‘Verdeeldheid maskeren’

‘Ik zal aan de voorzitter van de gemeenteraad (David Coppens, red.) vragen om een nieuwe gemeenteraad bij elkaar te roepen binnen de acht dagen, zoals de wet dat voorziet. Hier zal beslist worden in het belang van Aalst en de Aalstenaars. Het is betreurenswaardig dat enerzijds de CD&V-mandatarissen afwezig zijn gebleven, wellicht aangevoerd door Ilse Uyttersprot. Men pleegt een strategische afwezigheid om zo wellicht de verdeeldheid binnen de eigen partij te maskeren. Anderzijds heb je de oppositie die daarin meegaat, ondanks dat ze in de media heel stoere verklaringen hebben afgelegd. De twaalf interpellaties daarover had ik zeer goed voorbereid, maar men gaat het debat uit de weg.’

‘Het is voor iedereen duidelijk dat de gemeenteraad niet kon doorgaan doordat de burgemeester zelf een probleem heeft gecreëerd’, poneert CD&V-voorzitter Yves De Graeve. ‘Hij heeft de crisis veroorzaakt, het is in het belang van alle Aalstenaars dat hij dit oplost.’

Gemeenteraadsvoorzitter David Coppens (N-VA) laat weten dat er een tweede gemeenteraad met dezelfde agenda zal plaatsvinden op maandag 9 december om 19 uur.