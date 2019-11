Je blijft het te horen krijgen dat je maar een kuisvrouw bent’. De 55-jarige Nancy Gotelaere, zelf al elf jaar aan de slag als huishoudhulp, begrijpt niet waarom een loonsverhoging met 1,1 procent niet kan, terwijl de klanten de lat steeds hoger leggen.

Nancy Gotelaere zal morgen in Brussel present zijn voor de eerste actie van huishoudhulpen in vele jaren. Ze weet wat het is als je wordt betaald met dienstencheques. Ze poetst zelf al elf jaar, en leidt ...