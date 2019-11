Chaos over sociaal akkoord bij Proximus: vakbonden verwerpen transformatieplan

Het paritair comité bij Proximus is afgelopen. Zoals verwacht werd er geen tweederdemeerderheid gevonden voor een sociaal akkoord.

De christelijke en socialistische vakbonden hadden aangekondigd dat ze de het transformatieplan, waarbij 1.900 banen moeten verdwijnen, zouden verwerpen. De liberale vakbond VSOA was wel voor. Maar door de afwijzing van ACV en ACOD kwam de tweederdemeerderheid niet binnen bereik.

ACV en ACOD protesteerden vanmorgen ook aan het hoofdkantoor van Proximus in Brussel. Vanaf 7.00 uur verzamelden tientallen vakbondsleden zich voor de toren. De voorzitter van de raad van bestuur Stefaan De Clerck, die ook voorzitter is van het paritair comité, werd bij zijn aankomst uitgejouwd door de misnoegde werknemers.

Hoe het nu verder moet, is nog niet duidelijk. Later vandaag komt ook de raad van bestuur van Proximus bijeen. Die kan het transformatieplan alsnog kan doorduwen. De bonden rekenen erop dat de raad van bestuur de directie opnieuw naar de onderhandelingstafel stuurt. ‘Het zou pretentieus zijn om deze evaluatie van het transformatieplan naast zich neer te leggen.’ De vakbonden gaan alvast in op een uitnodiging tot nieuw overleg donderdag.