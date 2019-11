Grote drugsactie in Antwerpen: 15 aanhoudingen, 11 cannabisplantages ontdekt

Met 130 politiemensen heeft de politie in Antwerpen dinsdag 24 huiszoekingen uitgevoerd en 11 plantages ontdekt. Een Albanese bende zit achter de handel.

Het gerechtelijk onderzoek naar deze zaak startte in mei 2019 met de vondst van een cannabiskwekerij in een pand in het centrum van Antwerpen, meldt het parket. De politie ontdekte dat een Albanese bende deze en nog andere plantages runde.

Dinsdag viel de politie dan met 130 agenten binnen op verschillende locaties in Antwerpen en de districten. Met succes: in totaal gaat het om ongeveer 5.500 planten. Er werden 28.500 euro, 20 kilogram cannabis en 3 luxevoertuigen in beslag genomen. ‘De onderzoeksrechter heeft gisteren 15 mensen voorgeleid en onder aanhoudingsmandaat geplaatst’, zegt het parket in een persbericht. Vrijdag verschijnen ze voor de raadkamer.