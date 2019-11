Von der Leyen trapt nieuwe Commissie af met Green Deal

De strijd tegen de klimaatcrisis wordt dé topprioriteit voor de nieuwe Europese Commissie, onder leiding van Ursula Von der Leyen. In het Europees Parlement stelde ze haar werkprogramma voor. ‘We hebben geen tijd meer te verliezen.’

‘De Europese Green Deal is een must voor de gezondheid van onze planeet, onze mensen en onze economie, Frans Timmermans is dé juiste man om dit waar te maken.’ Von der Leyen legde de grootste focus in haar speech op de Green Deal. De nieuwe Europese Commissie wil met de Green Deal 55 procent minder CO2-uitstoot tegen 2030. ‘We hebben de plicht om iets te doen en de macht om de leiding te nemen.’

Over migratie liet Von der Leyen vallen dat een drama zoals de 39 doden die in Essex vielen, onaanvaardbaar is in de EU. ‘Het wrede zakenmodel van de smokkelaars moeten worden gebroken. Europa zal altijd onderdak bieden aan wie nood heeft aan internationale bescherming. Wie mag blijven, moet geïntegreerd worden, maar wie niet mag blijven, moet terugkeren.’

Strijd tegen kanker

In wat verder een vrij brave toespraak was, sprak Von der Leyen één keer over een persoonlijke ervaring. ‘Mijn kleine zus stierf aan kanker toen ze elf was. Ik herinner me de hulpeloosheid van mijn ouders. Iedereen van ons heeft of kent iemand met een gelijkaardig verhaal. Het aantal gevallen van kanker stijgt, maar de diagnose en behandeling verbetert.’ De Commissie wil met de EU de leiding nemen in de strijd tegen kanker. Er moet bijvoorbeeld meer samenwerking tussen universiteiten komen. Begin volgend jaar lanceert de Commissie een plan voor dat gevecht tegen kanker.

Ze stelde verder nog haar 27 commissieleden voor. Eentje minder dan moet, omdat het Verenigd Koninkrijk weigert een commissaris naar Brussel te sturen.

Het debat met de Europese parlementsleden over haar werkprogramma duurt nog tot de middag. Daarna volgt de stemming, maar het ziet er niet uit dat Von der Leyen in moeilijkheden zal komen. Krijgt de nieuwe Commissie groen licht, dan kan ze op 1 december aan de slag gaan.