Lode Van Hecke nieuwe bisschop van Gent

‘Het komt voor mij als een verrassing.’ Paus Franciscus heeft abt Lode Van Hecke benoemd tot bisschop van Gent. Van Hecke is de eerste trappist in België die bisschop wordt.

Lode Van Hecke studeerde filosofie en theologie aan de KU Leuven. Na zijn militaire dienst trad hij toe tot de trappistenabdij van Notre-Dame d’Orval. In 2007 werd hij er abt. Nu verhuist hij naar het bisdom van Gent. Hij volgt de huidige bisschop Luc Van Looy (78) op.

‘Het komt voor mij als een verrassing’, zegt Van Hecke. ‘Het is een avontuur. Ik ben geen monnik geworden om te eindigen op een bisschopsstoel. Voor mijn medebroeders is het een zwaar gegeven, maar ze beleven het op een heel goede manier. Ze hebben mij van de eerste tot de laatste aangemoedigd.’

De nuntius stelde hem de vraag vorige week dinsdag. ‘Ik had het gevoel: ik moet het aanvaarden’, vertelt Van Hecke. ‘Ik heb geen dagenlang uitstel gevraagd.’

‘Verdieping en vernieuwing’

Kardinaal Jozef De Kesel geeft wat uitleg bij de keuze: ‘Het heeft een tijdje geduurd. Maar het wachten is beloond. Het is niet zo gebruikelijk dat men iemand uit de monastieke wereld kiest. Misschien is dat niet zo eigenaardig in de tijd. In tijden van herstructurering van de Kerk moeten we ook zoeken naar spirituele verdieping en vernieuwing.’

Lode Van Hecke komt niet uit het bisdom van Gent. ‘Dat is ergens een nadeel’, merkt De Kesel op. ‘Hij moet nog veel ontdekken. Maar het biedt ook voordelen. Hij kan alles bekijken met nieuwe en andere ogen. Abt Lode is geen wereldvreemde monnik. Hij weet als abt wat besturen is, dat moet een bisschop ook doen.’