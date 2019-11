Melania Trump was dinsdag aanwezig op een evenement in Baltimore, waar studenten bewust werden gemaakt van de opioïdencrisis in de Verenigde Staten. De Amerikaanse first lady werd niet door iedereen warm ontvangen en werd uitgejouwd bij het opkomen en verlaten van het podium. De oorzaak hiervan ligt bij de president zelf. Afgelopen zomer heeft Donald Trump heel wat inwoners van Baltimore kwaad gemaakt tijdens een tirade tegen het Democratisch congreslid Elijah Cummings. Daarbij noemde hij de stad Baltimore ‘een walgelijke puinhoop’.