België, haal adem. De blessure die Eden Hazard tijdens de Champions League-wedstrijd van Real Madrid tegen PSG opliep, na een fout van Thomas Meunier, lijkt mee te vallen.

Hazard moest met behulp van twee stafleden het veld in Madrid verlaten. Een pijnlijke grimas verscheen op zijn gezicht. Er werd aanvankelijk gevreesd voor een zware blessure, misschien wel een enkelbreuk. Onze landgenoot werd overgebracht naar het ziekenhuis van La Moraleja, waar hij op krukken binnenkwam om er extra onderzoeken te laten uitvoeren.

‘Het baart ons zorgen’, aldus trainer Zinédine Zidane. ‘Hij had pijn en we vrezen dat het meer is dan een lichte blessure. Het gaat om een enkelverstuiking, hopelijk geen al te zware. We zullen de komende dagen meer weten.’

De Real Madrid-ster heeft een plaatje in zijn enkel na een blessure die hij in 2017 opliep bij de nationale ploeg en blijkbaar voelde hij net daar pijn. Er werd gevreesd dat het plaatje geraakt was, maar de schade zou meevallen. Hazard zou dus geen maanden, maar enkele weken out zijn.

‘Beste wedstrijd voor Real’

Pech voor Hazard, want hij was bezig aan een uitstekende wedstrijd in het Bernabeu. Volgens de Spaanse krant AS speelde hij zelfs de ‘beste wedstrijd in het shirt van Real Madrid.’ De kapitein van de Rode Duivels kreeg dan ook een 9 op 10, net als Fede Valverde en Karim Benzema.

‘Hij was stap voor stap aan het verbeteren en maakte dinsdag opnieuw een sprong voorwaarts’, aldus AS. ‘Hij is weer in staat om tegenstanders te dribbelen en combinaties te maken met zijn ploegmaats. Real zal hopen dat het niet serieus is want hij begon net in vorm te geraken.’

Ook bij Marca zagen ze Hazard schitteren. ‘Een fantastische prestatie. De Belg begon de aanval die leidde naar de openingsgoal van Benzema en verloor nauwelijks de bal. Bernabeu is verliefd geworden op hem en hoopt dat zijn blessure niet te ernstig is.’

Kritiek op Courtois

Thibaut Courtois kreeg een 5 op 10 van AS. ‘Hij had geluk om niet van het veld te worden gestuurd. Pakte uit met een paar goeie reddingen tegen een stevige aanval, maar leek verloren bij de goal van Mbappé. Geen geweldige avond tegen een moeilijke tegenstander, maar hij laat nog steeds teveel twijfel toe.’

Ook bij Marca waren ze kritisch voor onze nationale nummer één. ‘Het was een vreemde avond voor de doelman. Hij werd initieel douchen gestuurd na een fout op Icardi, maar mocht blijven staan na ingrijpen van de VAR. Hij kreeg uiteindelijk twee late doelpunten binnen en kon bij beide goals weinig uitrichten.’