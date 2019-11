Brandweerman verdacht van brandstichting in Australië

Voor hij zijn collega’s ging helpen blussen stak de jonge vrijwillige brandweerman zelf zeven branden aan.

De autoriteiten vermoeden dat de 19-jarige de brandhaarden in de staat New South Wales aanstak. Sinds midden oktober woeden er hevige branden die honderden mensen hebben doen vluchten. Zeker 300 huizen gingen in vlammen op. Er zijn zes doden gevallen. De verdachte werd woensdagnamiddag aangetroffen in zijn wagen op een plek waar kort daarna brand uitbrak.

‘De politie zal voor de rechtbank pleiten dat het individu de brand heeft aangestoken en de zone daarna heeft verlaten, om weer terug te keren als vrijwillige brandweerman’, zegt de politie in een persbericht. Hij werd snel opgepakt en in verdenking gesteld. De brandweer laat weten dat de man meteen uit zijn functie werd ontzet. De brandweer spreekt over ‘ultiem verraad’.

De afgelopen weken werden al verschillende mensen opgepakt die opzettelijk branden zouden hebben aangestoken. Een 51-jarige man had een grote brand aangestoken om zijn cannabisplantage te beschermen. En een minderjarige van 16 stichtte brand in Queensland.