Weyts wil vier jaar schorsing voor Russische sporters

Het voorstel van het WADA, het wereldantidopingagentschap, om de Russen opnieuw vier jaar te schorsen voor alle sportwedstrijden, krijgt Vlaamse steun. De Russische autoriteiten blijken hardleers. ‘Dit is toch een aanfluiting van de sportwereld?’

Het WADA maakte maandag bekend dat het Compliance Review Committee (CRC) aanbevolen heeft om Rusada (het Russische antidopingagentschap, red.) opnieuw te schorsen. Het gaat om een schorsing van alle atleten, sportploegen en officials. Dat gebeurde al eens een eerste keer in 2016. Enkele maanden eerder kwam een grootscheeps door de staat ondersteund dopingprogramma aan het licht. In september 2018 kreeg Rusland opnieuw toegang tot sportwedstrijden, mits strenge voorwaarden. Er moesten uitslagen van duizenden dopingtests worden vrijgegeven. Maar Russische sporters mochten weer aan alle competities deelnemen, uitgezonderd de atleten. De internationale atletiekfederatie bleef de Russische atleten al die tijd weigeren.

Maar ook de andere sporters moeten opnieuw vrezen voor deelname aan de Olympische Spelen. Rusada heeft ‘opnieuw’ met de data van de dopingtests gesjoemeld. Het CRC vraagt opnieuw om een schorsing. Vandaag komt het uitvoerend comité van het agentschap bijeen in Parijs. Ook ons land is vertegenwoordigd, met zowel de Vlaamse als de Franse Gemeenschap.

De Vlaamse minister van Sport, Ben Weyts (N-VA), schaart zich achter WADA, meldt Het Laatste Nieuws. ‘Hoelang gaan we nog een oogje dichtknijpen voor die valsspelers? De Russen blijven liegen, manipuleren en bedriegen’, zegt hij in de krant.

Zijn woordvoerder Michaël Devoldere legt uit: ‘Wij volgen de stellingname van het comité van het WADA. Het hele Russische verhaal is heel pijnlijk. Er is zo veel ophef geweest over het dopingprogramma. Ze zijn al eens twee jaar geschorst. En nadat ze onder strenge voorwaarden opnieuw mochten deelnemen aan wedstrijden, begint alles opnieuw. Dit is een aanfluiting voor de sportwereld, en een deel van de Russische sporters die zelf clean willen spelen. De Russische overheid is structureel niet van plan om haar leven te beteren. Ze krijgen vier jaar tijd om zelf af te rekenen met de dopingcultuur.’

Duivels in Sint-Petersburg

Voor de Rode Duivels is er overigens geen probleem, mocht de algemene schorsing er komen. Rusland zou tijdens de dopingschorsing van vier jaar ook geen grote sportevenementen mogen organiseren. Maar de Rode Duivels kunnen volgend jaar wel degelijk spelen in Sint-Petersburg. Het EK voetbal is namelijk geen mondiaal evenement en geen wereldkampioenschap, zo luidt de redenering van het WADA.